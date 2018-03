Oksana Chusovitina, gimnasta fenomen

« Alte stiri din categoria Sport

Sportul mondial este plin de poveşti impresionante, de oameni remarcabili care pot constitui exemple pentru oricine. Unul dintre acestea este gimnasta uzbekă Oksana Chusovitina. La 43 de ani, pe care îi va împlini în iunie, o vârsta apropiată de cea la care fosta şefa a clubului Dinamo, Monica Iagăr, şi-a făcut dosarul de pensie, după ce s-a retras de mult din activitatea competiţională, Chusovitina a câştigat proba de sărituri de la Cupa Mondială de la Baku, iar la bârnă a ieşit pe locul trei.

Deşi şi-a anunţat de mai multe ori retragerea, a revenit de fiecare dată în activitate, ajungând să participe la şapte ediţii ale Jocurilor Olimpice de vară şi fiind foarte aproape de participarea la cea de a opta ediţie. Bineînţeles dacă va obţine calificare, dacă sănătate o va lăsa şi dacă va dori să o facă. Cert este că în acest moment, Oksana Chusovitina este mai aproape de Jocurile Olimpice de la Tokyo decât orice altă gimnastă din România.

Poveste demnă de un film

Oksana Chusovitina are o poveste care poate sta la baza un film inspiraţional de mare succes.

Chusovitina s-a născut pe 19 iunie 1975 la Buhara, în Uzbekistan, şi a învăţat gimnastica alternându-se potrivit sistemului vechi şi rigid caracteristic ţărilor membre ale Uniunii Sovietice. A făcut parte din generaţia marilor gimnaste sovietice, făcând trecerea între echipa din care făcea parte marea campioană Svetlana Boginskaya şi cea condusă de Svetlana Horkina.

La prima competiţie la care a participat, un campionat naţional de junioare, a câştigat proba de individual compus. În 1991, la primul ei campionat Mondial, s-a întors acasă cu trei medalii, dintre care una de aur, la sol. Pentru a câştiga distincţia respectivă, Oksana Chusovitina a creat un element cu o dificultate atât de ridicată încât a fost denumit după ea. Acesta e atât de greu încât, 25 de ani mai târziu, multipla campioană de la Rio, americanca Simone Biles, l-a inclus în numărul ei de la sol, pentru a se asigura că primeşte un punctaj cât mai mare de la arbitrele prezente la eveniment.

La începutul anilor ’90, pentru România concurau: Daniela Silivaş, Lavinia Miloșovici, Gina Gogean, Cristina Bontaș sau Vanda Hădărean.

Prima cumpănă a carierei

După medaliile mondiale cucerite în 1991, Oksana Chusovitina a crezut că şi-a încheiat cariera odată cu destrămarea URSS-ului, pentru că Uzbekistanul, deşi era o ţară liberă, nu avea resursele necesare pentru a-şi susţine gimnastele de elită. Din fericire pentru Chusovitina, pentru Jocurile Olimpice din 1992 din Barcelona s-a creat o echipă formată din sportivi originari din fostele ţări membre, aşa că talentul şi reuşitele anterioare i-au asigurat un loc alături de alţi atleţi de elită. De altfel, ea susţine că momentul în care s-a văzut la deschidere alături de colegii ei rămâne cel mai frumos din toate cele pe care le-a trăit vreodată la Olimpiada: „Era uimitor să vezi acest moment cu ochii tăi. Când s-a tras cu arcul în inelele olimpice, iar acestea s-au aprins, nu mi-a venit să cred. E cea mai frumoasă amintire şi preferată mea”.

La Barcelona, împreună cu Svetlana Boginskaya, Tatiana Gutsu, Tatiana Lysenko, Elena Grudneva şi Rozalia Galiyeva, Oksana Chusovitina a cucerit aurul olimpic pe echipe. Imediat, Chusovitina s-a întors în ţara natală şi a concurat pentru ea până în 2004 şi a cucerit o medalie mondială de aur (2003), două de argint (2001 şi 2005) şi două de bronz (1993 şi 2002), toate la sărituri.

Lovitură grea primită de la viaţă

Oksana Chusovitina s-a căsătorit în 1997 cu luptătorul de wrestling Bakhodir Kurbanov. Cei doi au împreună un băiat, Alisher, care s-a născut cu mai puţin de un an înainte de Jocurile Olimpice de la Sydney (2000). Chusovitina reuşea să îmbine cu brio carieră de gimnastă cu îndatoririle de mamă şi părea că totul merge bine, numai că viaţa i-a dat o grea lovitură: băieţelul ei a fost diagnosticat cu leucemie. De atunci, tot ce făcea Oksana se subsuma scopului de a-i salva viaţa lui Alisher. Pentru a câştiga mai mulţi bani din gimnastică şi pentru a-i asigura tratamentul corespunzător lui Alisher, Chusovitina s-a mutat în Germania şi a început să concureze pentru această ţară. Cât timp a locuit în Germania, sportiva s-a antrenat cu naţională de gimnastică feminină şi a aplicat la cetăţenie, dorindu-şi să fie recunoscută oficial de guvern drept cetăţean al acestei naţiuni. Din 2006, a început să reprezinte oficial Germania la competiţiile sportive, iar la Jocurile Olimpice de la Beijing (2008), la 33 de ani, a câştigat prima medalie la competiţia individuală pe aparate - un argint la sărituri.

Deşi putea fi considerat apogeul carierei sale individuale, Oksana Chusovitina s-a simţit cu adevărat împlinită abia la întoarcerea în Germania, când medicul curant al lui Alisher i-a spus că acesta s-a vindecat complet. „Ce medalii? Când auzi o astfel de veste nu poţi să o compari cu nimic altceva. Să afli că ai un copil sănătos nu se compară cu o reuşită pe plan profesional”, a spus Oksana Chusovitina.

Dragoste uriaşă pentru gimnastică

Oksana Chusovitina a început să se gândească serios la retragere, însă iubirea faţă de gimnastică a fost mult mai puternică. Astfel, uzbeka a continuat să se antreneze cu aceeaşi pasiune şi aceeaşi determinare alături de colegele ei din naţională Germaniei, iar la Mondialul din 2011 şi la Europenele din 2011 şi 2012 a luat medalii de argint la sărituri.

La cea de-a şasea Olimpiadă la care s-a calificat, Londra, 2012, Chusovitina a anunţat că e ultima competiţie de acest gen la care participă, cu toate că noaptea era decisă să se ţină de cuvânt, iar dimineaţa se trezea dându-şi seama că s-a şi răzgândit: „După ce am anunţat că mă retrag, mi-am dat seama că nu am reuşit să fac tot ceea ce mi-am dorit. Simţeam că încă mai am lucruri de demonstrat, aşa că am şi început antrenamentul pentru următoarele Jocuri Olimpice”, a mărturisit Oksana. Astfel, a ajuns şi la a şaptea Olimpiadă, cea de la Rio, unde şi-a reprezentat ţara natală. A luat locul şapte la sărituri, dar asta nu a descurajat-o şi continuă să activeze la cel mai înalt nivel, drept dovadă sunt medaliile cucerite săptămâna trecută la Cupa Mondială de la Baku.

„Am deja titlurile mele mondiale, medaliile mele olimpice, nu-mi rămâne decât să las în urmă iubirea pentru gimnastică, ceea ce e greu”, declara, în urmă cu doi ani, Chusovitina într-un interviu acordat presei americane.