Investiţiile pentru Euro 2020, baloane de săpun

Trenul direct Gara de Nord - Aeroportul Otopeni, care ar fi trebuit să fie gata anul acesta, nu va fi funcţional mult timp de acum înainte şi în niciun caz în 2020.

Din cauza „lipsei de înţelegere” a Primăriei Otopeni nu mai sunt şanse ca proiectul să fie terminat până în iunie 2020, astfel că cei care vor merge atunci spre Otopeni, vor lua microbuzele din halta situată la trei kilometri de Aeroportul „Henri Coandă”. Aici vor fi făcute mai multe modernizări, a spus Ion Gavrilă, directorul general al Companiei Naţionale CFR SA. „Ne-am propus ca în 2019 să modernizăm acea haltă de lângă aeroport, iar de acolo o să putem să facem o şosea pentru microbuze şi un terminal în aeroport. Am încercat să facem şi varianta a doua, dar 90% că nu se poate face până la Campionatul European subtraversarea DN1, din cauza Primăriei Otopeni. Am avut o tentativă de a discuta despre autorizaţie, am înţeles că ne trimit la PUZ... Sigur n-o să reuşim, adică am încurca turneul final al Campionatului, fiindcă am ocupa una-două benzi şi ar fi devieri, aşa că am ales această variantă”, spune Ion Gavrilă, directorul general al Companiei Naţionale CFR SA.

Haltă cu scări rulante

Gavrilă spune că actuala halta Punt Oprire (P.O.) Aeroport va fi modernizată, practic se vor pune scări rulante, va exista o copertină şi o clădire. „De acolo, până la aeroport vom asfalta, probabil pe două benzi şi se face şi un terminal în Otopeni”, spune şeful CN CFR care adaugă că se vrea să se ajungă la o cadenţă de două trenuri pe oră, faţă de unul pe oră, în prezent.

Întrebat dacă se renunţă total la construcţia trenului direct, directorul CN CFR a spus că nu. Însă este foarte clar că, şi dacă s-ar începe lucrările la subtraversare în a doua parte din 2020, lucrul nu ar fi gata mai repede de 2022.

Proiectul era finanţat din fonduri europene

În 2016 proiectul trenului direct a fost relansat şi avea un termen scurt de realizare - până în 2018. S-au schimbat guvernele, s-au schimbat miniştrii şi directorii, iar proiectul s-a blocat.

Proiectul unei legături feroviare directe între Bucureşti şi Aeroportul Otopeni, cu o gară semi-îngropată în zona terminalului sosiri, este una dintre lucrările începute în forţă pe final de mandat al Cabinetului Cioloş, în a doua parte din 2016, şi lăsat „moştenire” guvernării PSD. Costurile erau estimate a fi în jurul a 100 milioane euro.

Inclus în Master Plan, cu finanţare europeană nerambursabilă, proiectul prevedea realizarea până în 2018 a încă doi kilometri de cale ferată pe lângă cea existentă şi care să subtraverseze DN1 până la Aeroport. Scopul final? Trenuri care să facă 18 minute din gara de Nord până la Aeroport, alte garnituri care sa facă opriri mai dese pe traseu în nordul Capitalei şi trenuri directe spre/către Otopeni din oraşe precum Braşov, Constanţa, Galaţi, Craiova sau din nordul Bulgariei.

De câţiva ani exista această legătură tren+microbuz Gara de Nord - Aeroport, însă de cele mai multe ori drumul durează mai mult decât cu maşina sau decât cu liniile speciale de autobuz 780 şi 783. Drumul cu trenul durează 45-50 de minute până la halta P.O. Aeroport situată la 28 de kilometri de Gara de Nord (trenul ocoleşte prin Chitila şi Mogoşoaia). Apoi din haltă se mai parcurge distanţa de trei kilometri cu un microbuz şi în total drumul tren+microbuz poate dura 80-100 de minute. De la Piaţa Unirii la Aeroportul Otopeni sunt 18 kilometri pe cale rutiera şi drumul poate dura sub 50 de minute cu autobuzul, dacă nu sunt blocaje. În combinaţia tren+microbuz traseul este de 31 de kilometri.

Stadionul Dinamo nu va fi gata, celelalte trei sunt incerte

Gică Popescu, consilier guvernamental privind organizarea Euro 2020 în România, a vorbit despre situaţia stadioanelor din proiect. Fostul internaţional recunoaşte că situaţia de la Dinamo nu este deloc bună, însă dă asigurări că România nu va pierde meciurile pe care le are la acest turneu.

„Se preconizează ca în luna iunie sperăm să se semneze contractul de proiectare şi construcţie pentru cele trei stadioane (Steaua, Rapid, Arcul de Triumf). Ele vor fi demolate până la semnarea acestui contract, pentru a câştiga timp. La Dinamo, lucrurile sunt întârziate. Se va face, dar nu va fi gata pentru Euro 2020. Asta nu ne împiedică să organizăm. Nu e obligatorie construcţia niciunui stadion, dar vrem să punem la punct infrastructura sportivă. Cele trei sunt pe parcursul normal şi legal, Dinamo e întârziat. Nu sunt obligatorii construcţiile celor patru stadioane. Ne va rămâne o infrastructură sportiva nemaipomenită şi atunci Bucureştiul, chiar de sine stătător sau împreună cu celelalte stadioane care s-au construit în ţară, putem găzdui şi alte competiţii la nivel de tineret, juniori, fotbal feminin. Lucrurile se pot face. Eu sunt un tip optimist. La început mi se părea greu, că nu se pot mişca lucrurile. Dar le-am pus cap la cap şi iată că CNI-ul a mişcat lucrurile”, a zis Gică Popescu la TV Telekom Sport.

În momentul în care a obţinut organizarea a patru meciuri de la turneul final Euro 2020, România, prin intermediul FRF, s-a angajat că, pe lângă Arena Naţională, pe care se vor disputa partidele, vor fi mai fi modernizate, cel puţin, patru stadioane din Capitală: Steaua, Dinamo, Rapid şi Arcul de Triumf. Deşi la un moment dat avea documentaţia cea mai avansată, la Dinamo a apărut un litigiu între Nicoale Badea şi CS Dinamo. Lucrurile au trenat, iar autorităţile au decis să facă un nou stadion în Complexul Dinamo în locul velodromului rămas în paragină. Astfel, aici lucrările au întârziat foarte mult. La celelalte trei stadioane, birocraţia stufoasă şi lipsa fondurilor au făcut ca lucrările să nu înceapă nici până în prezent, cu doi ani înainte de debutul competiţiei.