Meciul cu Chiajna, pregătit la Piatra Neamţ

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani, a profitat din plin de pauza competiţională cauzată de acţiunile loturilor naţionale. Având în vedere că vineri, în etapa a III-a a play-out-ului, gruparea locală va juca la Chiajna, pe teren sintetic, tehnicianul moldovenilor a luat decizia de a pregăti meciul cu Concordia pe aceeaşi suprafaţă de joc. Astfel, elevii acestuia au susţinut un test la Piatra Neamţ cu echipa de liga a IV-a, CSM Piatra Neamţ. Botoşănenii s-au impus cu 3-0, toate golurile fiind marcate în primul mitan. Lóránd Fülöp a deschis scorul în minutul 14 după ce a profitat de o indecizie a portarului Cîmpeanu, care nu a reuşit să reţină o minge în careul mic. În minutul 20, Mircea Axente a finalizat pentru 2-0 o acţiune a lui Golofca pe partea dreaptă, iar scorul final a fost stabilit, în minutul 41, de Tiberiu Serediuc, care a trimis mingea în plasă după o greşeală colectivă în defensiva gazdelor.

În acest amical, Enache a mizat pe formula: Cobrea - Dumitraş, Burcă, Plămadă, Muşat - Rodriguez, Cucu - Golofca, L.Fülöp, Serediuc - Axente, în teren intrând în repriza a doua şi Achim, Golubović şi M. Roman.

Tehnicianul Botoşaniului a declarat la final că şi-a atins obiectivele. „Două obiective am avut pentru acest joc. În primul rând, următorul meci în campionat îl disputăm la Chiajna, unde e singurul teren din Liga I cu teren sintetic şi am vrut să ne obişnuim cu acest tip de suprafaţă, să ne acomodăm. În al doilea rând, era nevoie de un joc pentru că am avut o perioadă fără meciuri şi trebuia să regăsim reperele, organizarea şi adversitatea. Condiţiile ştiam că sunt foarte bune la Piatra Neamţ, am găsit şi un adversar care să ne creeze probleme şi să ne putem face treaba din punct de vedere organizatoric, tehnic, tactic, fizic. Încerc să urmăresc fenomenul fotbalistic din Piatra Neamţ, lucrurile sper să aibă continuitate pentru că e un proiect frumos şi aş vrea, din punctul meu de vedere, să aibă şi o finalitate foarte frumoasă. Remarc în continuare copiii de perspectivă, tineri jucători care au calitate şi sper să aibă întotdeauna un mediu în care să-şi pună în evidenţă calităţile”, a declarat antrenorul principal al FC Botoşani