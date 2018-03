Lorand Fulop, aproape de revenire

« Alte stiri din categoria Sport

Lóránd Fülöp va fi inclus în lotul FC Botoşani pentru meciul cu Concordia Chiajna şi ar putea fi titularizat deoarece Olimpiu Moruţan şi Răzvan Oaidă, nu vor fi într-o formă fizică foarte bună după meciurile jucate la naţionalele U19 şi U21.

Lóránd Fülöp este pregătit să joace încă din primul minut chiar dacă ultimul meci oficial l-a jucat în urmă cu şapte luni, absenţa sa fiind cauzată de o accidentare severă. Fülöp II susţine că această perioadă a fost cea mai grea din cariera sa şi susţine că s-a întors mult mai puternic.

„Mă simt pregătit fizic şi psihic. Psihic a fost un pic mai greu. Dacă antrenorul are nevoie de mine, mă simt pregătit. Sunt 100%, nu am jucat un meci oficial de şapte luni dar mă simt foarte bine. Familia mi-a fost aproape. Au fost cele mai grele şapte luni din viaţa mea. Psihic este foarte greu să treci mai ales când m-am întors la echipă. Stăteam în faţa televizorului şi vedeam că nu pot ajuta echipa. Nu mă mai uit la trecut, mi-am dat un restart. Cu siguranţă m-am întors mai puternic şi sper să nu mai am frica de a juca fotbal. Când m-am întors în cantonament am avut puţină frică dar am trecut peste. Cu siguranţă putem câştiga la Chiajna chiar dacă au o echipă bună. Ne-am antrenat foarte bine în săptămânile acestea şi mergem să câştigăm la Chiajna. Mă simt foarte concentrat şi mă simt ca la debutul în Liga I”, a declarat Lóránd Fülöp.