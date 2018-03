Becali face glume pe seama lui Moruţan

« Alte stiri din categoria Sport

Gigi Becali, finanţatorul FCSB, a dezvăluit că, la puţin timp după meciul pe care naţionala under 19 l-a pierdut cu Ucraina, l-a sunat pe Valeriu Iftime să-I spună că nu-l mai vrea pe Moruţan. „L-am sunat pe domnul Iftime după meci. I-am zis că i-am dat un milion şi să-mi dea 500.000 înapoi pe el. A zis că nu poate acum. I-am mai făcut o ofertă. I-am zis să mi-l dea pe Cobrea şi îi mai dau eu nişte bani. Glumeam. El credea că i-a pus Dumnezeu mâna în cap. Eu pe Moruţan nu îl dau nici pe cinci milioane! El are program special acum, făcut de MM. Lucrează cu preparatorul de la Steaua deja. E adevărat că gestul lui a pierdut meciul. Şi-a scos tricoul pentru că a fost aproape să rateze. L-a scos din frustrare. Dacă nu marca, eram calificaţi. Nu trebuie să îl condamnăm. Moruţan e jucător de geniu. Rar am văzut aşa ceva. E foarte probabil să fie peste Man, al doilea jucător după Hagi în istorie”, a declarat Becali.

La finalul meciului de ieri, Olimpiu Moruţan a acuzat încă ratarea calificării, fiind destul de confuz asumându-şi în totalitate jocul prost al echipei antrenate de Costel Enache. „A fost un moment foarte greu. Mai trebuie să treacă două-trei luni pentru a uita. Nu mi-am dat seama pe moment ce am făcut. A fost o greşeală pentru care îmi pare rău şi regret. Principalul vinovat pentru ratarea calificării sunt eu şi îmi asum acest lucru. Cel mai mult îmi doresc să reuşesc să duc echipa naţională la un turneu final al Campionatului Mondial”, a declarat Moruţan, care a ţinut să adauge că şi aseară ar fi trebuit să facă mai mult pentru echipă, dar atât poate în acest moment.