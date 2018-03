Loredana Toma vrea încă un an de aur

« Alte stiri din categoria Sport

Botoşăneanca Loredana Toma, singura sportivă română campioană mondială la un sport individual, care joi seară a câştigat trei medalii de aur şi la Campionatele Europene de la Izvorani, a declarat că speră să „se lipească aurul” de ea la toate competiţiile din acest an.

„Eu tot timpul am avut o competiţie cu mine însămi, deci nu a fost chiar ca la naţionale azi. Se poate spune că se lipeşte aurul de mine. Sper să se lipească aurul până la sfârşitul anului. Titlurile mondiale şi europene înseamnă însă o presiune maximă. Acum, la aceste Europene, am simţit presiunea. Am sărutat haltera la sfârşit, pentru că am făcut un record personal (n.r. - 131 de kilograme) la aruncat”, a spus sportiva născută la Botoşani.

Ea a adăugat că nu i-a fost deloc uşor să câştige aceste trei medalii de aur la Europene deoarece după Mondialele de anul trecut de la Anaheim nu a făcut o recuperare corespunzătoare.

Sportiva în vârstă de 22 de ani are regretul că nu a bătut recordul european la smuls, la Under 23, care acum este de 109 kilograme.

2017 - an de vis pentru botoşăneancă

Loredana Toma a câştigat, joi seara, trei medalii de aur, la smuls, aruncat şi total, la categoria 63 de kilograme din cadrul Campionatelor Europene de haltere de la Izvorani.

Rezultatul de aseară confirmă valoarea sportivei antrenate de Constantin Urdaş. Loredana Toma a avut un an 2017 de vis, la finalul căruia a fost declarat halterofila anului de către Federaţia Română de Haltere (FRH). Nicu Vlad, preşedintele FRH, o vede pe Loredana Toma între primele trei cele mai bune sportive ale României.

În 2017, Loredana Toma, sportivă descoperită şi formată la CS Botoşani, a cucerit trei medalii de aur la Campionatul Mondial de haltere, rezervate seniorilor, de la Anaheim, SUA. Botoşăneanca a adus titlul mondial pentru România după o pauză de aproape un deceniu şi jumătate. Ultima medalie obţinută de România la Mondiale data din 2011, când Roxana Cocoş a câştigat bronzul la stilul aruncat. De asemenea, ultimul titlu mondial (la total) a fost adus României de Valeriu Calancea la ediţia din 2003. Botoşăneanca a mai cucerit anul trecut câte trei medalii la Europenele de seniori şi la cele de tineret.

De altfel, Loredana Toma s-a numărat şi printre sportivii nominalizaţi în ancheta agenţiei bulgare BTA la cea de-a 45-a ediţie a anchetei „Cei mai buni 10 sportivi din Balcani”.