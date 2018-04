Pipera blocată de Becali cu turma de oi

« Alte stiri din categoria Sport

Gigi Becali (59 de ani) nu şi-a ascuns niciodată pasiunea pe care o are faţă de animale, mai exact faţă de oi. La vila sa din Pipera, una somptuoasă, există şi o stână în adevăratul sens al cuvântului, unde creşte 400 de oi. Mai mult, latifundiarul petrece zilnic ore întregi alături de oi iar uneori se bagă chiar la muls.

Patronul FCSB a fost filmat, sâmbătă, 31 martie, în timp ce-şi conducea oile spre păscut, alături de angajaţii săi. Becali ţinea pe umăr o mătură cu coadă lungă cu ajutorul căreia direcţiona animalele.

Becali nu s-a arătat deloc deranjat de statutul de cioban şi a spus de foarte multe ori că este mândru cu ceea ce face şi că nu va uita niciodată de unde a plecat. Tocmai de aceea, la ferma sa, construită în spatele vilei, Becali mai creşte şi capre, dar şi vaci şi păsări de curte.

„Eu beau numai lapte de oaie şi de capră. Mănânc numai grătar de miel, cotlete de miel şi numai forţă am. În plus, am şi o grădină cu legume şi pomi fructiferi. Până la urmă tot la pământ ajungi. Mâncăm electronice, computere? Nu, tot la pământ ajungi. Nu cultivi, nu mănânci. Eu, când sunt supărat, mă retrag între oile mele şi mă liniştesc”, spunea Becali, în 2009.

În afara celor 30.000 de metri pătraţi din grădină, din spatele casei, Becali deţine încă 12.000 de hectare prin toată ţara. Toate terenurile, inclusiv cele din Pipera, sunt date în folosinţa unor fermieri. Aşa se face că lângă cartierele noi au apărut turmele de oi şi câmpurile arate.