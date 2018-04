Axente vrea să înscrie

« Alte stiri din categoria Sport

Atacantul botoşănean Mircea Axente a declarat că şi-ar dori să înscrie în meciul pe care gruparea locală îl va susţine cu Dinamo. „Sincer, mi-aş dori să înscriu în poarta lui Dinamo. De altfel, eu îmi doresc să dau gol la fiecare meci. E un joc pe care îl putem câştiga şi vom face totul pentru a câştiga acest joc”, a declarat Mircea Axente.

La rândul său, Răzvan Tincu a spus că FC Botoşani are forţa de a face astăzi rocada în clasament cu Dinamo şi de a se menţine pe primul loc până la finalul play-out-ului. „Nu cred că putem vorbi de o favorită în acest meci, de o echipă care pleacă cu prima şansă. Avem însă forţa de a câştiga cele trei puncte puse în joc, de a face rocada şi de a ne menţine pe primul loc. În plus avem de partea noastră şi avantajul publicului. Suporterii mereu când au fost alături de noi, am reuşit evoluţii bune şi rezultate pe măsură”, a adăugat Tincu.