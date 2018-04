Derby cu Dinamo pentru supremaţia în play-out

« Alte stiri din categoria Sport

FC Botoşani va susţine astăzi, de la ora 18:00, jocul restanţă din etapa a II-a a play-out-ului Ligii I cu Dinamo, meci care a fost reprogramat din cauza ninsorilor.

Dinamo vine la Botoşani din postura de lider cu 23 de puncte, însă atmosfera în tabăra „alb-roşilor” este una explozivă după înfrângerea suferită pe teren propriu în faţa codaşei Juventus Bucureşti. De altfel, la conferinţa de presă premergătoare confruntării de astăzi, tehnicianul Costel Enache şi jucătorii Mircea Axente şi Răzvan Tincu, au recunoscut că gruparea locală ar putea beneficia de scandalul de la Dinamo. „Rezultatul de la Chiajna deşi nu este unul rezultat extraordinar, este unul care să ne dea încredere pentru că venim după o perioadă în care nu am jucat, ne-am pierdut ritmul de joc, am venit pe contexte diferite. Ţineţi minte situaţia din ultimele meciuri, terenuri grele, am ajuns pe un teren sintetic pe o vreme foarte călduroasă chiar şi în condiţii total opuse faţă de care am jucat în ultimul timp. Echipa a încercat să construiască, jucătorii au acceptat duelurile şi statistica arată că am câştigat mai multe dueluri decât adversarul. E un factor important pentru noi, suntem o echipă care acceptăm adversitatea, lupta şi trebuie să menţinem ritmul acesta. Din punctul meu de vedere, cred că aveam o oportunitate bună să jucăm atunci cu Dinamo, aveam un moral bun şi am fi avut continuitate în jocuri, dar sper ca şi mâine (n.r. - astăzi) să fie o oportunitate pentru noi să scoatem un rezultat pozitiv. Eu sper să fim încrezători chiar dacă Dinamo are un nucleu bun cu jucători de calitate. Pe partea ofensivă sunt jucători care ne pot crea foarte multe probleme”, a declarat Costel Enache.

În jocul de astăzi, principalul formaţiei locale ar putea miza pe formula: Cobrea - Unguruşan, Burcă, Miron, Acsinte - Tincu, Achim - Roman, Moruţan, Golofca - Axente.