Duel şoc în sferturile Ligii Campionilor

Juventus Torino și Real Madrid joacă în această seară, de la ora 21:45, în turul sferturilor UEFA Ligii Campionilor. Portarul Gianluigi Buffon vrea revanșa după ultima finală, pierdută, 1-4 cu Real, „din exces de încredere”. Nu cu mult timp în urmă, Buffon mărturisea că, dintre toate meciurile pierdute, ar rejuca finala Ligii din 2017. Sorții l-au ascultat și i-au scos din nou în cale pe Real, pentru revanșă. „Mai rău decât la Cardiff nu poate să fie, însă atunci am comis marea eroare de a avea exces de încredere. Ştiu sigur că voi trăi alte câteva nopți mai complicate ca de obicei din cauza lui Cristiano”, a declarat căpitanul lui Juventus, într-un interviu din AS.

Gianluigi Buffon este încrezător în şansa de a elimina campioana Europei. „Ştim că înfruntăm cea mai bună echipă din lume. Are atâta calitate încât un nume sau altul schimbă foarte puțin. Portarul și apărarea adversă au mereu o misiune ingrată. E mai bine că vom juca în dublă manșă, așa am scos Barcelona. Se spune că sunt 50% posibilități să ne calificăm, dar nu-s de acord. Avem ceva șanse, pentru că suntem ambițioși și cu jucători cu multă istorie în spate. Vom fi un adversar complicat, nu știu dacă e invincibil în 180 de minute, trebuie s-o arătăm. Antrenorul se gândește de mult la acest duel”, explică Buffon.

De partea cealaltă, tehnicianul deţinătoarei trofeului, Zinedine Zidane a făcut o comparaţie între finala din 2017 şi cele două partide care urmează: „Totul va fi diferit faţă de finala de la Cardiff. Nu ne ajută cu nimic faptul că am câştigat de două ori la rând trofeul. Ne dă doar dreptul să spunem că vrem să ne apărăm trofeul, însă nimic mai mult. Va trebui să dovedim pe teren, să fim eficienţi, chiar mai mult decât anul trecut. Va fi o dublă foarte dificilă. În finala de anul trecut, jucătorii au fost ajutaţi nu doar de discursul meu din vestiar, ci şi dorinţa de a câştiga. Când am început repriza secundă, am fost mai determinaţi, iar lucrurile au mers bine”.

Juventus Torino - Real Madrid se va juca în această seară, de la ora 21:45. Partida va fi transmisă în direct pe ProTV, TV Telekom Sport 1 și Look TV.