Victorie cu noroc pentru FCSB

FCSB a tranşat la limită duelul cu CSM Poli Iaşi, scor 1-0 (0-0) în ultimul meci al etapei a III-a a play-off-ului Ligii I.

Partida a fost una extrem de grea pentru roş-albaştri, moldovenii vânzându-şi destul de scump pielea pe „Naţional Arena”. Cel care a făcut diferenţa în acest meci a fost Constantin Budescu. Acesta a punctat din lovitură liberă de la 20 de metri în minutul 72, reuşita sa fiind cea care a decis meciul şi care i-a dus pe bucureşteni pe primul loc, acolo unde FCSB a fost pentru ultima oară în etapa a XVII-a a sezonului regular. „Se simte presiunea, este normal să fie aşa. Sunt meciuri echilibrate în play-off, diferenţa de puncte e mică şi de aici şi tensiunea. Vom avea meciuri dificile cu toate echipele. Mă bucur că am trecut peste meciul cu Iaşi şi am luat toate cele trei puncte, iar acum mergem să câştigăm şi următoarea partidă. S-a vorbit foarte mult la televizor despre plecarea mea. Eu mă gândesc doar să-mi fac treaba aici. Din vară, în perioada de transferuri, o să vorbim şi despre aceste lucruri, despre prelungirea contractului sau despre o plecare. Am preferat să vin la Steaua, să joc unde îmi place, şi mă felicit că am luat această decizie şi îmi merge bine aici”, a declarat Constantin Budescu.

Cu victoria obţinută graţie euro-golului marcat de Budescu din lovitură liberă în minutul 72, FCSB a trecut pe primul loc în play-off cu 35 de puncte.