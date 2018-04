Criză profundă la FC Botoşani

« Alte stiri din categoria Sport

FC Botoşani trece prin cea mai mare criză de la începutul acestui sezon. Dinamo a învins-o pe FC Botoşani cu scorul de 1-0 (0-0), în meciul restant din etapa a II-a disputat aseară, pe Stadionul „Municipal” din Botoşani, prin golul marcat de rezerva Robert Moldoveanu în minutul 82, când evolua în zece jucători.

Intraţi pe teren cu gândul de a face rocada în clasament cu Dinamo, elevii lui Costel Enache au sfârşit prin a fi huiduiţi la scenă deschisă de cei 4.000 de spectatori prezenţi la meci.

Prima repriză a fost una echilibrată cele două echipe împărţindu-şi frăţeşte marile oportunităţi de a marca. Dinamo a avut o oportunitate prin Adam Nemec, în minutul 13, dar portarul Alberto Cobrea a respins şutul slovacului, iar FC Botoşani a avut o mare ocazie de gol în minutul 37, când portarul Jaime Penedo a respins reluarea din foarfecă a lui Mihai Roman. Astfel, cele două echipe au intrat la cabine cu 0-0.

După pauză „câinii roşii” şi-au arătat colţii. La şapte minute de la reluare, Diogo Salomão a avut o intrare întârziată asupra lui Mihai Roman, iar centralul Andrei Chivulete nu a stat deloc pe gânduri şi i-a acordat direct cartonaşul roşu. În ciuda faptului că au avut avantaj numeric pe teren, botoşănenii nu au reuşit să valorifice avantajul în favoarea lor şi au fost taxaţi pe final. Intrat în minutul 67 în locul lui Nemec, Robert Moldoveanu a reluat ca la antrenament o centrare de pe stânga dintre cei doi fundaşi centrali ai echipei botoşănene.

„Am confirmat regula că echipa care joacă în inferioritate se mobilizează mai bine. Am avut ocaziile mai mari, am controlat jocul, dar nu am gestionat bine o fază de contraatac şi ocaziile s-au răzbunat”, a declarat tehnicianul Costel Enache.

Astfel, FC Botoşani a pierdut în acest sezon prima dată împotriva lui Dinamo. În sezonul regulat, FC Botoşani a învins-o în deplasare pe Dinamo cu 1-0, iar în retur scorul a fost egal, 0-0.