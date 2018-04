Grozavu duce Timişoara tot mai aproape de retrogradare

« Alte stiri din categoria Sport

ACS Poli Timişoara şi Sepsi Sf. Gheorghe au terminat nedecis, scor 2-2 (1-0) în ultimul meci al etapei a III-a din play-off-ul Ligii I.

La finalul celui de-al şaselea joc consecutive fără victorie pe banca bănăţenilor, Leo Grozavu a pus rezultatul pe seama ghinionului. „Este un punct obţinut pe final ne dă speranţe pentru viitor. Am făcut o primă repriză foarte bună, am dominat categoric adversarul, am fost agresivi. Din păcate, a fost acea nesincronizare din repriza secundă. Ghinionul ne-a fost prieten. Cei de la Sepsi au căpătat multă încredere după ce ne-au egalat, noi am căzut, iar de aici a ieşit un alt gol norocos al adversarilor. Dacă reuşeam să rămânem la fel de agresivi şi în repriza a doua, altul ar fi fost rezultatul…Nu se leagă, ce să se lege? Când şutezi de la 25 de metri din alunecare şi mingea se duce încă vreo şapte pe lângă şi e deviată de jucătorul nostru exact unde nu poate să mai scoată portarul, normal că ghinionul ne este apropiat în toate aceste etape”, a declarat Leo Grozavu.

Tehnicianul a ţinut să-l ironizeze pe Benjamin Kuku, fostul său elev de la FC Botoşani. „Îl cunosc foarte bine pe Kuku, am lucrat cu el, cu piciorul stâng mai greu, dar… şi-a găsit când să dea şi el gol”, a conchis Grozavu.