Probleme de structură la Stadionul "Ion Oblemenco"

« Alte stiri din categoria Sport

Stadionul Craiovei arată impecabil la o primă vedere, însă sunt mai multe „bube” care se descoperă treptat, scrie digisport.ro.

Într-o ierarhie realizată recent de un site din Polonia, stadionul din Bănie a fost plasat pe locul al patrulea, într-o companie selectă, depăşind inclusiv Wanda Metropolitano din Madrid, pe care se va juca finala Ligii Campionilor din 2019. În calcul au fost luate doar stadioanele inaugurate în 2017.

Până acum, s-a discutat de problemele avute cu gazonul, care e unul sub orice critică şi pune mari probleme echipei lui Mangia, care practică un joc combinativ.

Dar şi structura arenei are de suferit, după cum se arată pe pagina de Facebook „Craiova Cetatea Banilor”. Lucrurile ar putea să pună în pericol securitatea fanilor; dacă nu în acest moment, în viitor. Iar dacă luăm în calcul că stadionul a fost inaugurat în toamnă, lucrurile capătă o altă dimensiune. Nu putem decât să ne întrebăm în ce stadiu va fi arena peste 10 sau 15 ani. „Poate unii dintre dumneavoastră, mai țineți minte că anul trecut am semnalat niște stâlpi dezaxați la Inelul Perimetral de la Stadionul Nou din Craiova? La nici şase luni de atunci, iată că eforturile excentrice au solicitat betonul «de calitate» până la distrugere! Grinzile s-au fisurat! Armăturile sunt deja dezvelite, deci în parte nu îşi mai îndeplinesc rolul! În plus sunt expuse la coroziune”, notează oltenii, pe pagina de Facebook „Craiova Cetatea Banilor”.

Stadionul „Ion Oblemenco” are o capacitate de 30.983 de locuri şi a costat aproximativ 52 de milioane de euro.