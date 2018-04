Derby-ul suferinzilor pe "Municipal"

« Alte stiri din categoria Sport

Meciul pe care FC Botoşani îl va susţine sâmbătă, de la ora 18:00, pe Stadionul „Municipal”, cu FC Voluntari, în cadrul etapei a IV-a a play-out-ului Ligii I, a devenit foarte important pentru echipa pregătită de Costel Enache. Tehnicianul a spus că o victorie poate aduce linişte şi îi poate desprinde pe elevii săi de „zona fierbinte” a play-out-ului în timp ce un eşec ar complica şi mai mult situaţia.

„Din păcate, partida cu Voluntariul a devenit una importantă pentru noi. E un meci care ne poate desprinde de grupul fierbinte sau ne poate duce într-o situaţie delicată. E un meci foarte important. Nici până acum nu ne-am permis luxul de a face paşi greşiţi, doar că nu am reuşit să facem paşii pe care ni-i propusesem şi am ajuns într-o situaţie în care ne-am pierdut un pic încrederea. Cred că avem potenţial şi jucătorii au demonstrat de cele mai multe ori că pot trece peste dezechilibrul rezultatelor din ultimul timp şi mai cred că sunt conştienţi de acest lucru. Încrederea e un factor important în sport, mai ales în cel de echipă. Cred că ar trebui să ne evaluăm la modul general şi nu să ţinem cont de ultimul joc. Chiar şi în ultimul joc: o naivitate ne-a făcut să-l pierdem, dar aşa, cu un joc mai puţin reuşit, am jucat de la egal la egal cu Dinamo. Trebuie să vedem şi lucrurile pozitive din activitatea noastră, pentru că aceste lucruri pozitive ne pot aduce încrederea de care avem nevoie”, a declarat Costel Enache.

Referindu-se la FC Voluntari, tehnicianul a afirmat că ilfovenii sunt o echipă puternică, dar care nu mai are acel moral de fier pe care îl avea la începutul acestui sezon. „Voluntariul e o echipă cu calitate la jucători, o echipă care, însă, are probleme în ultimul timp. Practic ne întâlnim două echipe cu moralul puţin lezat. Cei care sunt mai puternici mental vor reuşi să câştige. Eu cred din tot sufletul că noi vom fi cei care se vor impune”, a afirmat Enache.

Principalul FC Botoşani susţine că din punct de vedere tactic nu poate face minuni pentru jocul cu Voluntariul. „E destul de greu în câteva zile de a schimba lucruri importante. Nu cred că factorul tactic ar trebui schimbat în totalitate, ci factorii mentali. Cred că ar trebui mai multă determinare, concentrare în joc şi responsabilitate”, a adăugat Costel Enache.

În jocul de mâine, Enache ar putea miza pe formula: Pap - Unguruşan, Burcă, Miron, Acsinte - Oaidă, Tincu - Roman, Achim, Golofca - Axente.

Puse în vânzare de ieri, biletele la acest meci au preţul de 20 de lei atât la tribune, cât şi la peluze şi pot fi achiziţionate de suporteri astăzi, între orele 10:00 şi 16:00, şi mâine, în ziua jocului, de la 9:00 până la startul partidei.

Partida este transmisă în direct de Digi Sport, Telekom Sport şi Look.