Meci special pentru Florin Acsinte

Jocul de mâine cu FC Voluntari este unul special pentru Florin Acsinte. Fost jucător al ilfovenilor, cu care şi-a trecut în palmares Cupa României şi Supercupa României, Florin Acsinte a declarat că FC Botoşani trebuie să câştige cu orice preţ acest meci. „E un meci foarte important pe care trebuie să-l câştigăm. Dacă îl vom câştiga vom fi cât de cât mulţumiţi. Eu unul nu mă mulţumesc cu puţin şi vreau mult mai mult. Nu ştiu cum, dar trebuie să câştigăm acest meci. Au o echipă foarte bună. Dacă prind o zi bună vom avea probleme mari. Sperăm să nu se întâmple asta. Chiar şi aşa, noi va trebui să facem totul pentru a câştiga. Trebuie să lucrăm foarte bine mental, să avem o determinare mult mai mare, să ne batem mult mai mult pentru fiecare minge. Dacă vom face asta, atunci vom câştiga meciul”, a declarat Florin Acsinte.

Acesta susţine că nu are de luat nicio revanşă faţă de FC Voluntari, formaţie de care s-a despărţit în vara acestui an. „Sperăm sâmbătă să readucem publicul la stadion prin evoluţiile noastre. Eu nu am nicio revanşă de luat faţă de cei de la Voluntari. Dacă voi juca, voi încerca să fac treaba cât mai bine şi să câştig”, a conchis Acsinte.