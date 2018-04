Claudiu Niculescu simte emoÅ£iile retrogradÄƒrii

« Alte stiri din categoria Sport

Claudiu Niculescu, antrenorul formaţiei FC Voluntari, a declarat după înfrângerea de la Botoşani că echipa sa nu mai are voie să facă paşi greşiţi având în vedere că lupta în subsolul clasamentului s-a strâns foarte tare. „Suntem trişti pentru că ne-am pus mari speranţe în meciul de aici. Întâlneam o echipă care era cu moralul la pământ, moralul scăzut. O echipă foarte periculoasă, care are în componenţă jucători foarte valoroşi. Doar ghinionul a făcut ca această echipă să nu joace în play-off. Din păcate, nu am reuşit să scoatem nimic din acest joc. Am avut jucători cu probleme medicale, Bălan a fost suspendat. S-a văzut absenţa lui. După ce Botoşaniul a marcat, am pus presiune şi am adus mingea în faţa porţii, dar nu am reuşit să o introducem în poartă. Nu avem timp de regrete... Lupta în subsolul clasamentului s-a strâns foarte tare şi va fi crâncenă. Nu mai avem voie să facem paşi greşiţi şi să pierdem puncte în meciurile de acasă. Trebuie să ne trezim. Pentru noi începe un alt campionat. Trebuie să ne gândim la ce trebuie să facem ca să ne îndepărtăm de zona periculoasă”, a declarat antrenorul formaţiei FC Voluntari.

Chiar dacă este pe locul 3 în play-out, FC Voluntari este la doar trei puncte de Gaz Metan Mediaş, echipă aflată pe locul 7, loc retrogradabil.