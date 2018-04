AS Roma se gândeşte la finala Ligii Campionilor

« Alte stiri din categoria Sport

AS Roma s-a calificat surprinzător în semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, marţi seara, după ce a învins-o pe FC Barcelona cu scorul de 3-0, pe Stadio Olimpico, în manşa secundă a sferturilor de finală. Roma a reuşit să întoarcă rezultatul din tur, când Barca a câştigat cu 4-1 pe Camp Nou, două dintre golurile gazdelor fiind atunci autogoluri. Pe Stadio Olimpico, „giallorossi” a deschis rapid scorul prin Edin Džeko (minutul 6), iar Daniele De Rossi a majorat diferenţa după pauză (minutul 58 - penalty), după un fault comis asupra lui Džeko, pentru ca golul victoriei să fie reuşit de Kostas Manolas (minutul 82), cu capul, în urma unui corner executat de turcul Cengiz Ünder.

La finalul partidei, antrenorul romanilor, Eusebio Di Francesco, a declarat că „giallorossi” trebuie să se gândească la finala de la Kiev. „Am crezut în calificare. Urăsc expresia «nu avem nimic de pierdut». Am pregătit meciul de manieră excepţională pe plan mental. Astfel am reuşit să o învingem pe Barça. Acum e un moment important şi nu trebuie să ne mulţumim cu asta. Trebuie să ne gândim la Kiev. De ce să nu credem în ceva şi mai mare după un astfel de meci? Asta e ce trebuie să facem. Meciurile europene ne dau ceva în plus”, a declarat tehnicianul echipei romane.

Antrenorul echipei „giallorossa” a explicat care a fost mutarea tactică prin care a reuşit performanţa de marţi seară: „Sunt antrenor şi am încercat să îmi pun jucătorii în cele mai bune condiţii. În tur, am făcut un meci bun, dar nu a fost suficient. M-am gândit că am jucătorii care să se adapteze pentru a juca în 3-4-3, cu o mare agresivitate la presing. Trebuia să marcăm multe goluri într-o perioadă în care marcăm puţin. Era normal să pun mai mulţi atacanţi centrali (Džeko şi Schick). I-am făcut să joace nu ştiu câte mingi cu portarul Ter Stegen, i-am obligat la acest lucru. Este o filosofie care s-a născut, nu un sistem. E o filosofie la care jucătorii au aderat. Am avut nevoie de o echipă europeană şi am avut-o. Sunt mulţumit că am reuşit să transmit o anumită mentalitate grupului”.

Valverde îşi asumă eşecul

De partea cealaltă, tehnicianul FC Barcelona, Ernesto Valverde, a declarat că este responsabil de eşecul înregistrat la Roma, în Liga Campionilor. „Eu sunt responsabilul, cel care face echipa, cel care o pregăteşte. Şi când câştigăm şi când pierdem. Am trimis aceeaşi echipa ca în urmă cu o săptămână. Atunci am jucat bine, am marcat patru goluri, dar, de data aceasta, ei au fost foarte buni. Felicitări! Am avut o mare şansă şi este o mare deziluzie pentru suporterii noştri. Credeam că puteam întoarce lucrurile cu echipa de pe teren, aveam experienţă pentru aşa ceva. Am venit aici pentru a câştiga, dar adversarul a fost mai bun. Trebuia să jucăm ca şi cum ar fi fost 0-0, ca săptămâna trecută. Am încercat să facem la fel, dar au jucat foarte sus şi nu am putut rezista presiunii lor. Este o înfrângere dureroasă, care face rău. Este neaşteptat pentru noi toţi. Acum trebuie să ne vindecăm rănile, mai sunt alte competiţii şi trebuie să încercăm să le câştigăm pentru că nu am câştigat nimic până acum. Înfrângerea face parte din fotbal. Suntem dezamăgiţi pentru suporterii noştri, dar trebuie să privim înainte”, a declarat Valverde.

În stagiunea precedentă, FC Barcelona reuşea o revenire şi mai spectaculoasă, învingând-o pe PSG cu 6-1, după ce parizienii câştigaseră în tur cu 4-0. Barça pierduse doar un singur meci din precedentele 48 jucate. Pe 11 aprilie 2017, Barcelona pierdea cu 0-3 la Torino, în faţa lui Juventus. Catalanii sunt eliminaţi pentru al treilea sezon în sferturile de finală ale Ligii Campionilor.

AS Roma nu a primit gol pe teren propriu în acest sezon în Liga Campionilor.