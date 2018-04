Botoşănean pregătit de elevul lui Bruce Lee

« Alte stiri din categoria Sport

Prima parte a acestui an a fost una extrem de încărcată pentru antrenorul Clubului Sportiv (CS) Jun Fan Kuen Botoşani, si-fu Cătălin Amariei. Acesta a participat la o serie de seminarii de arte marţiale în Italia, aceste acţiuni fiind cu participare internaţională, fiind prezenţi participanţi din Australia, Germania, Belgia, Irlanda, Bosnia, Finlanda, India, Franţa.

„Evenimentul a avut loc într-o aşezare pitorească, în apropriere de Fiumicino şi anume în Borgo di Tragliata s-a desfăşurat al şaselea eveniment din seria Internaţional Marţial Arts Instructors Association Training Conference, o organizaţie care promovează diverse stiluri de arte marţiale sub îndrumarea prietenului şi elevului lui Bruce Lee, Dan Inosanto. În vârstă de 82, Inosanto este foarte cunoscut publicului larg mai ales pentru apariţia sa ca oponent al lui Bruce Lee în filmul «Game of Death» (n.r. - «Jocul Morţii»). S-a prezentat la stagiu într-o formă incredibilă şi pot spune că maestrul Inosanto impresionează an de an. Mereu explică cum abilităţile scad o dată cu vârsta, că este absolut normal, dar nu se vede acest lucru absolut deloc. Abilităţile sale îl plasează sus de tot şi cred că este conştient de asta, deoarece uneori stagiul devine un spectacol şi toată lumea rămâne uimită, după care izbucneşte în aplauze”, a declarat si-fu Cătălin Amariei.

Acesta a spus că după aceste seminarii, a participat la Roma la un seminar privat cu instructorul de wing chun - Sidney Ricci, care a răspuns pozitiv invitaţiei de a susţine un seminar în toamnă la Botoşani alături de preşedintele Federaţiei Române de JKD, si-fu Gheorghe Bucher.

