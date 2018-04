Calificare cu scandal pentru Real

« Alte stiri din categoria Sport

Real Madrid a trăit periculos în returul cu Juventus de pe Santiago Bernabeu. Fără căpitanul Sergio Ramos, suspendat după cartonaşul galben primit la Torino, echipa lui Zidane s-a văzut condusă încă din minutul 2, când Mario Mandžukić l-a învins pe Keylor Navas cu o lovitură de cap. Croatul a reuşit dubla până la pauză şi torinezii începeau să creadă că pot repeta minunea făcută de AS Roma cu doar 24 de ore înainte. „Remontada” a prins contur în minutul 61, când după o gafă monumentală a lui Keylor Navas, Blaise Matuidi a făcut 3-0, scor la care partida intra în prelungiri. Meciul părea să se îndrepte către încă două reprize de 15 minute, dar la ultima fază Lucas Vazquez a căzut în careu în urma unui duel cu Mehdi Benatia şi centralul englez al partidei, Michael Oliver, a arătat punctul cu var. Buffon şi-a ieşit din minţi şi a protestat vehement, iar arbitrul l-a eliminat. Cristiano Ronaldo şi-a asumat responsabilitatea executării loviturii de pedeapsă şi nu l-a iertat pe Wojciech Szczęsny, polonezul trimis în teren de Massimiliano Allegri în locul lui Gonzalo Higuaín.

Bufon: „Arbitrul a avut un sac de gunoi în loc de inimă”

La finalul meciului, legendarul portar italian Gianluigi Buffon l-a criticat dur pe arbitrul Michael Oliver. „Acest arbitru nu are inimă. El ar un sac de gunoi în loc de inimă. Dacă nu ai personalitate şi curaj, mergi în tribune pentru a urmări meciul cu femeia ta şi cu un Sprite”, a afirmat, pentru canalul italian Mediaset Premium, portarul eliminat de Oliver pentru proteste după dictarea penalty-ului care a adus calificarea madrilenilor.

Buffon (40 de ani), chestionat de canalul BeIn Sports, a declarat că „foarte probabil” a disputat ultimul său meci în Liga Campionilor. „Arbitrul a fluierat un fault pe care el singur l-a văzut. Sunt foarte mândru să am coechipieri ca aceştia. Eram într-o situaţie imposibilă şi am reuşti să realizăm ceva cu adevărat incredibil”, a mai spus Buffon pentru BeIn Sports.

Benatia: „Am fost violaţi”

La rândul său, fundaşul marocan Mehdi Benatia, pentru a cărui intervenţie la Lucas Vazquez s-a dictat penalty a comparat acordarea loviturii de pedeapsă cu un „viol”. „Este un viol, ce vreţi să vă spun, e un viol. Am făcut meciul pe care ni-l doream să-l facem, am condus cu 3-0 la Madrid, am dorit să facem acest gen de meci şi să arătăm că partida din tur nu reflectă nivelul echipei noastre. A fost acea acţiune din ultimul minut, minge la Ronaldo, care a trimis în careu la Vazquez, el a vrut să o preia pe piept, pentru a relua cu capul, m-a văzut venind din spate, eu am încercat să îl ocolesc pentru a nu-l atinge şi cu piciorul meu stâng am lovit mingea. El a jucat bine faza, s-a lăsat să cadă, iar arbitrul a a dat penalty în ultimul minut. Sincer, am mai văzut meciuri, am jucat în unele, dar nu poţi da un astfel de penalty în min. 93. Nu a fost o împingere, dacă a existat un contact a fost la coapsă şi asta face parte din fotbal. Nu am avut intenţia de a-l jena, de a-l împinge. E dur, avem impresia că în seara asta am fost violaţi, cum anul trecut ei (n.r. - Real) au violat-o pe Bayern München, cu două sau trei goluri din ofsaid, dacă nu mă înşel. Istoria se repetă din nou”, a declarat Benatia.

Allegri şi-a felicitat jucătorii

Tehnicianul formaţiei Juventus Torino, Massimiliano Allegri, a declarat că este foarte mândru de jucătorii săi, subliniind că nu foloseşte nimănui dacă plânge după eliminarea în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. „Juventus a făcut un mare meci şi vreau să-i felicit pe jucătorii mei că au reuşit să refacă diferenţa din tur. Echipa merita cel puţin prelungirile, mai aveam două schimbări şi şanse bune de calificare. Dar nu foloseşte la nimic să plângem, chiar dacă sunt momente triste. Plecăm de aici cu un gust amar. Cred că ambele echipe au meritat să meargă mai departe, dar acest lucru nu era posibil”, a declarat Allegri.

Zidane: „Am meritat să ne calificăm în semifinale”

Antrenorul echipei Real Madrid, francezul Zinedine Zidane, a declarat că formaţia pe care o pregăteşte s-a calificat meritat în semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, în ciuda faptului că a obţinut acest drept în urma unui gol marcat din penalty în timpul adiţional. „A fost un meci ciudat şi nu mă aşteptam să primim gol după două minute, asta a dat viaţă lui Juventus. Strategia lor a fost foarte bună, iar noi am făcut un meci foarte rău, nu ca joc, pentru că am avut ocazii, dar ne-a fost greu să ne facem jocul nostru obişnuit”, a afirmat Zidane.

Tehnicianul francez a evitat să se pronunţe asupra fazei litigioase din finalul partidei. „Nu am văzut faza, dar mi s-a spus că a fost penalty. Arbitrul a fluierat şi nimic nu se mai poate schimba. Ne-am calificat în semifinale şi asta e totul. Adversarul a făcut un meci foarte bun, noi unul mediu, dar privind ambele partide, am meritat merităm să ne calificăm. Trebuia să fiu liniştit, să mă gândesc că am avut un meci complicat, cu un adversar care ne-a pus de la început în dificultate”, a comentat Zidane faza care a decis calificarea.

Real s-a calificat în semifinale şi e singura reprezentantă a Spaniei în careul de aşi. Echipa madrilenă, care a câştigat trofeul la ultimele două ediţii, a ajuns pentru a opta oară consecutiv în semifinalele Ligii Campionilor.