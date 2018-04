Enache nu sacrifică meciul din play-out pentru cel din Cupa României

« Alte stiri din categoria Sport

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă, că nu va sacrifica meciul de la Timişoara de luni din etapa a V-a a play-out-ului pentru cel cu CS „U” Craiova, de joi, din turul semifinalelor Cupei României.

„Nu sacrificăm nimic. Am sacrificat de Paşti fiecare ce am avut! Aici nu e vorba de sacrificiu. Ştiţi modul meu de abordare: pentru mine fiecare meci e important. Avem soluţii şi avem potenţial în cadrul lotului să acoperim ambele competiţii. Chiar am deveni penibili dacă ne-am plânge că s-au aglomerat jocurile. Noi ne-am dorit asta cu riscul de a ne aglomera programul. Ar fi culmea să spunem că suntem nepregătiţi pentru jocurile cu Timişoara şi Craiova de săptămâna viitoare! Chiar suntem pregătiţi pentru cele două partide. Sperăm să venim bucuroşi, încrezători şi cu perspective frumoase pentru viitorul apropiat. Ne aşteaptă o săptămână incredibil de grea, cu un program infernal, dar nu trebuie să ne facem un alibi din asta sau să ne găsim scuze.Trebuie să intrăm pe teren cu responsabilitate şi să scoatem ce ne-am propus din aceste meciuri”, a declarat Costel Enache.

Partida ACS Poli Timişoara - FC Botoşani, meci contând pentru etapa a V-a a play-out-ului Ligii I va avea loc luni de la ora 18:00 pe „Dan Păltinişanu”, jocul fiind transmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport şi Look.