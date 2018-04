Întâlnire şoc în Liga Campionilor

« Alte stiri din categoria Sport

Bayern München o va întâlni pe Real Madrid, deţinătoarea titlului, iar Liverpool va juca împotriva formaţiei italiene AS Roma în semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, potrivit tragerii la sorţi efectuate ieri, la Nyon. Partidele din prima manşă vor avea loc pe 24 şi 25 aprilie, la München şi Liverpool, iar cele din retur sunt programate pe 1 şi 2 mai, la Madrid şi Roma. Finala se va juca în data de 26 mai, pe Stadionul Olimpic din Kiev, iar Bayern sau Real va fi în postura de echipă gazdă.

Bavarezii caută revanşa

Real Madrid întâlneşte alt nume mare din Europa după ce le-a eliminat, pe PSG şi Juventus. Trupa lui Zinedine Zidane se va lupta pentru un loc în finala de la Kiev cu Bayern München, grupare care a trecut în sferturile de finală ale Ligii Campionilor de FC Sevilla.

Real Madrid şi Bayern München dau piept pentru a 25-a şi a 26-a oară în cupele europene, un alt record. În Liga Campionilor, s-au întâlnit de 18 ori. Real Madrid a marcat în poarta lui Bayern de 17 ori în ultimele 18 partide pe care le-au disputat. De asemenea, putem spune că „albii” sunt un coşmar pentru bavarezi dacă ţinem cont că au câştigat ultimele cinci meciuri directe disputate în Liga Campionilor.

Bayern München şi Real Madrid se întâlnesc pentru a şaptea oară în semifinalele Ligii Campionilor, un record al competiţiei. Spaniolii i-au eliminat pe nemţi în patru dintre cele şase dispute. De-a lungul timpului, Cristiano Ronaldo le-a marcat bavarezilor nouă goluri.

Antrenorul german Jupp Heynckes anticipează un duel deschis. „Este un duel al giganţilor. Două echipe cu o mare tradiţie în fotbalul european. Se va juca în două temple ale fotbalului. Va fi la fel de important şi pentru jucători. Am amintiri frumoase de când am câştigat trofeul, în 2013. Am jucat cu Juventus şi cu Barcelona acasă în meciurile tur. Sper că este de bun augur. Cu Madrid îmi amintesc că nu am jucat doar strălucitor. Aceste partide vor fi definite de detalii, va fi un duel complet deschis”, a declarat Heynckes, care a câştigat Liga Campionilor cu Real Madrid în 1998 (n.r. - 1-0 cu Juventus în finala de la Amsterdam).

Cu Heynckes, Bayern München a reuşit tripla în sezonul 2012/2013, în campionat, cupă şi Liga Campionilor. În acel sezon, bavarezii au eliminat pe parcurs Juventus şi Barcelona, când prima manşă a avut loc de asemenea în Germania.

Hasan Salihamidžić, directorul sportiv al bavarezilor, s-a declarat şi el optimist: „O adversară foarte dificilă. Am fost eliminaţi de Real în sferturi anul trecut. Anul acesta vrem să fie mai bine pentru noi. Dacă vrei să ajungi în finală, trebuie să fii capabil să învingi orice echipă. Sunt optimist”.

În replică, Emilio Butragueno, director la Real Madrid, a afirmat că trupa „blanco” trebuie să obţină un rezultat bun în tur pentru ca în retur să fie mai liniştită. „Trebuie să obţinem un rezultat bun la München înaintea returului de pe Bernabeu. În această fază a competiţiei este imposibil să nu ai meciuri foarte dificile. Dacă va trebui să suferim ca să ajungem în finală, aşa să fie. Până acum, a fost o Ligă a Campionilor dificilă pentru noi, pentru că am nimerit cu PSG, Juve şi acum cu Bayern”, a spus el.

Real Madrid, care a câştigat ultimele două ediţii ale Liga Campionilor, a eliminat-o în sferturi anul trecut pe Bayern, după 2-1 la München şi 4-2 (după prelungiri) la Madrid. Real are 12 trofee ale cele mai importante competiţii continentale intercluburi în palmares, iar Bayern cinci.

Meciul tur va fi pe 25 aprilie la München, iar returul va fi pe 1 mai la Madrid.

Meci cu repetiţie după 34 de ani

Liverpool şi AS Roma vor repeta finala Cupei Campionilor din 1984, câştigată de „cormorani” la loviturile de departajare, chiar pe Stadio Olimpico.

AS Roma îşi propune ca evoluţii ca aceea din returul cu FC Barcelona „să fie ceva obişnuit şi nu excepţional”, a afirmat directorul sportiv al clubului, Ramon Rodriguez Verdejo, „Monchi”.

„Roma, puţin obişnuită să fie prezentă pe anumite scene? Ne vom obişnui... Până atunci vrem să ne bucurăm de acest moment magic. Obiectivul pentru viitor e să facem în aşa fel încât ce am văzut marţi pe Olimpico să fie ceva obişnuit şi nu excepţional. Prima impresie este că am căzut cu o echipă dificilă, o echipă puternică şi strălucitoare care a atins vârful de formă în acest moment al sezonului. Sunt încrezători fiindcă au eliminat o echipă ca City. Liverpool e o echipă care joacă vertical, rapid, cu tranziţii foarte bune de la apărare la atac. E important că jucăm returul acasă”, a spus directorul sportiv al grupării italiene.

De partea cealaltă, Jürgen Klopp, tehnicianul echipei Liverpool, a declarat, ieri, că echipa italiană nu poate fi considerată formaţia cel mai uşor de învins, deoarece trebuie să se ţină cont de felul în care aceasta a eliminat-o pe FC Barcelona, în sferturi. „Pentru că ştiam că va trebui să comentez tragerea la sorţi, am încercat să mă gândesc la ceea ce simt, însă nu am făcut-o. «Slavă Domnului nu e Bayern, slavă Domnului nu e Real Madrid, uraaa Roma». Este doar tragerea la sorţi şi ştiu că este emoţionant, dar este bine, pentru că vestea cea mai importantă este că încă suntem în competiţie. Indiferent de adversar aş fi spus că există o şansă, pentru că aşa este fotbalul. Deci există şanse în faţa Romei. Însă dacă cineva gândeşte că este cea mai facilă adversară, atunci nu pot ajuta acea persoană”, a spus Klopp pentru liverpoolfc.com.

Meciul tur, de la Liverpool, va avea loc pe 24 aprilie. Returul este programat pe 2 mai.