Internaţional saudit testat de FC Botoşani

FC Botoşani a pregătit dubla de foc de săptămâna viitoare de la Timişoara din play-out şi de la Craiova din Cupa României cu un meci amical împotriva formaţiei de Liga a III-a, Bucovina Rădăuţi.

Cu acţionarii echipei în tribunele Stadionului „Municipal”, elevii lui Costel Enache s-au impus cu 4-0 (1-0) în faţa echipei din cel de-al treilea eşalon fotbalistic al ţării. În acest meci, tehnicianul echipei, Costel Enache, a mizat pe întreg lotul de jucători, excepţie făcând Mihai Roman şi Bojan Golubović care au fost menajaţi, cei doi confruntându-se cu uşoare probleme medicale după meciul câştigat în runda a IV-a a play-out-ului cu FC Voluntari, scor 1-0. Golurile victoriei botoşănene au fost marcate în acest meci de Dumitraş, Piftor, Chitoşca şi Hazazi.

Costel Enache a mizat în primul mitan pe formula: Pap (Cobrea) - Dumitraş, Plămadă, Miron, Muşat - Tincu, Cucu - Golofca (Piftor), Fulop, Serediuc - Axente, pentru ca în repriza a doua să mizeze pe: Cobrea (Brânză) - Unguruşan (Chitoşcă), Miron, Burcă, Acsinte - Rodriguez, Oaidă - Moruţan, Achim, Piftor - Hazazi.

Naif Hazazi, surpriza plăcută

Introdus la pauză în amicalul cu Bucovina Rădăuţi, Naif Hazazi a surprins în mod plăcut. Fotbalistul în vârstă de 29 de ani a marcat golul de 4-0, în minutul 90 şi a dat pasa decisivă la reuşitele lui Piftor şi Chitoşca.

Cornel Şfaiţer, preşedintele de onoare al FC Botoşani, a declarat că atacantul de 29 de ani a semnat din postura de jucător liber de contract. Oficialul susţine că Naif Hazazi, a semnat până în vară cu drept de opţiune de prelungire şi a ales Botoşaniul cu gândul de a prinde lotul naţionalei al Arabiei Saudite pentru Campionatul Mondial din Rusia din vara acestui an. „E un jucător pe care l-am urmărit. În testul cu Bucovina Rădăuţi mi-a plăcut cum s-a mişcat. Are clar viziune în joc, are atitudine, are calităţi. Sper ca să ne ajutăm reciproc în îndeplinirea obiectivelor. El a semnat până în vară cu posibilitate de prelungire. El s-a alăturat lotului în urmă cu două săptămâni şi sper să se acomodeze cât mai repede. A ales să vină la Botoşani cu gândul la Mondial. Dacă o să se impună şi o să joace la noi, cu siguranţă va reuşi să prindă lotul naţionalei Arabiei Saudite. Sperăm ca în cel mai scurt timp să definitivăm toate documentele şi el să aibă drept de joc pentru a debuta, cât mai repede într-un meci oficial”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani.

Pentru Naif Hazazi acesta este primul transfer la un club din Europa. Atacantul în vârstă de 29 de ani a mai jucat de-a lungul carierei pentru Al Ittihad, Al Shabab, Al Nasr şi Al Taawon. În vara lui 2015, Al Nasr a plătit 6,8 milioane de euro pentru transferul lui Hazazi de la Al Shabab.

Naif Hazazi are 56 de selecţii la echipa naţională, pentru care a marcat de 14 ori. Ultima dată când a jucat pentru Arabia Saudită pe 28 decembrie 2017, în Cupa Golfului, contra naţionalei Omanului. În acest moment, Hazazi este cotat la 550.000 de euro.