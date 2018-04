CSM Bucureşti în careul de aşi al Ligii Campionilor

« Alte stiri din categoria Sport

CSM Bucureşti s-a calificat, ieri, la turneul Final 4 al Ligii Campionilor la handbal feminin, în ciuda unei victorii clare a echipei franceze Metz Handball, cu 27-20 (14-9), în manşa a doua a sferturilor de finală. CSM Bucureşti va participa la turneul Final 4 de la Budapesta pentru a treia oară în ultimii trei ani graţie victoriei categorice din Sala Polivalentă „Ioan Kunst-Ghermănescu”, la 13 goluri, 34-21.

În Hexagon, „tigroaicele” au făcut un meci slab şi au fost conduse şi la nouă goluri, 10-19 (minutul 39) şi 16-25 (minutul 55), dar nu au avut emoţii în privinţa obţinerii biletului pentru turneul final al competiţiei, programat pe 12 şi 13 mai, în Arena „László Papp” din Budapesta.

Cele 20 de goluri marcate ieri de CSM reprezintă numărul minim de goluri reuşite în acest sezon de Liga Campionilor de „tigroaice”. Precedentul record negativ l-a reprezentat meciul cu Rostov, scor 22-22.

„Au fost emoţii şi din cauza faptului că am avut parte de un arbitraj extrem de ostil. A favorizat echipa gazdă din primul moment al meciului. E o înfrângere cu gust plăcut. Mergem în Final 4 şi asta e cel mai important. Avem foarte multe lucruri de învăţat după acest meci. Ne aşteptam să avem parte de un public ostil, dar am jucat tot meciul împotriva a nouă jucătoare. S-a văzut că am avut experienţă. La pauză am vorbit că trebuie să rămânem calme. Îmi doresc să aduc Liga Campionilor la Bucureşti. De-aia m-am întors acasă. Particip la Final 4 pentru a cincea oară consecutiv. Cred că e cel mai echilibrat Final 4 de când se joacă această competiţie”, a declarat Cristina Neagu după meci.

CSM Bucureşti a câştigat trofeul în 2016, iar anul trecut a ocupat locul al treilea.

Celelalte echipe calificate în careul de aşi sunt Győri ETO (Ungaria), campioana en titre, după 26-20 şi 30-28 cu Buducnost Podgorica, vicecampioana Vardar Skopje (Macedonia), după 24-23 şi 32-25 cu FC Midtjylland, şi Rostov pe Don (Rusia), după 31-29 şi 32-22 cu Ferencvaros TC-Rail Cargo. De remarcat că toate au obţinut victorii duble, singura excepţie fiind CSM Bucureşti.