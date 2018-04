Duel cu fostul antrenor

« Alte stiri din categoria Sport

FC Botoşani va susţine astăzi, de la ora 18:00, în Bana,t ultimul examen înaintea confruntării din manşa tur a semifinalei Cupei României de joi, cu CS „U” Craiova. Cu toate acestea, Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani, a declarat că nu se poate gândi încă la meciul din Cupa României şi a spus că mintea îi stă doar la confruntarea cu Timişoara de astăzi din etapa a V-a a play-out-ului Ligii I. „Mintea mea stă la meciul cu Timişoara, chiar dacă jocul de la Craiova pare mai important. Vreau să-mi fac evaluări după jocul de la Timişoara, ce probleme au apărut. Jucătorii pot avea perioade ma puţin inspirate. Meciul de la Timişoara va fi un reper pentru meciul de la Craiova”, a declarat Costel Enache.

Tehnicianul nu consideră un avantaj faptul că Leo Grozavu cunoaşte foarte bine jucătorii echipei FC Botoşani, dar susţine că se aşteaptă la surprize din partea antrenorului formaţiei bănăţene. „Leo cunoaşte jucătorii de la Botoşani, dar nu pe asta aş miza. S-au schimbat lucrurile în mediul nostru, cu o altă dinamică, un alt mod de a aborda momentele de joc. Chiar dacă Leo ne cunoaşte foarte bine, îi e greu să transmită informaţii fiecărui jucător al lui despre fiecare jucător al nostru. Tot o chestie de sistem va face diferenţa. Leo e un om cu surprize, cu schimbări, e un antrenor care surprinde. Eu sunt mai conservator. Nu mi-aş fi dorit un astfel de debut pentru Leo. ştia că îl aşteaptă o luptă grea. Le urez baftă, în special pentru Leo. Baftă în întreaga campanie”, a afirmat Enache.

Leo Grozavu caută prima victorie

De partea cealaltă, Leo Grozavu, antrenorul principal al formaţiei bănăţene a declarat că îşi doreşte să obţină prima victorie pe banca Timişoarei chiar contra Botoşaniului. „Nu vreau ă vorbesc foarte mult de adversar, dar întotdeauna, pentru orice formaţie, primul meci este cel mai important. Pe noi ne interesează să câştigăm. Am rămas în relaţii bune cu conducătorii de acolo, am lucrat cu majoritatea jucătorilor, tocmai de aceea şi ei, cu atât mai mult, îşi vor dori să câştige. Ne dorim cu ardoare să învingem. Eu nu am câştigat până acum ca antrenor la Poli Timişoara. Îmi doream să câştig indiferent cu cine urma să jucăm luni”, a declarat Leo Grozavu,

Pentru jocul de astăzi din Banat, Costel Enache ar putea miza pe formula Pap - Dumitraş, Burcă, Miron, Acsinte - Oaidă, Tincu - Roman, Achim, Golofca - Axente.

Partida dintre ACS Poli Timişoara şi FC Botoşani va avea loc de la ora 18:00, jocul urmând a fi transmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport şi Look.

Jucătorii cred în victorie

Jucătorii FC Botoşani sunt încrezători în şansele pe care le au de a câştiga partida cu ACS Poli Timişoara. „Mi-aş dori o victorie la Timişoara şi un rezultat care să ne dea şanse reale de calificare în Cupa României. Va fi greu la Timişoara. Vom avea parte de un meci foarte greu, deoarece ei nu au reuşit să câştige. Sperăm să nu reuşească nici luni şi să mergem cu un moral bun în Bănie. Suntem încrezători ne dorim foarte mult două rezultate bune. Îmi doresc ca echipa noastră să facă un joc bun, să câştigăm şi să rămână domnul Leo la Timişoara”, a declarat fundaşul Florin Plămadă.

La rândul său, Andrei Dumitraş a spus că meciul de la Timişoara este foarte important pentru că cele trei puncte câştigate le poate aduce liniştea botoşănenilor. „Meciul de la Timişoara este foarte important iar dacă reuşim un rezultat bun, ne putem asigura o linişte. Când o să fim matematic salvaţi, probabil vom fi şi noi mai relaxaţi. Lupta este destul de strânsă iar două-trei rezultate bune te pot duce sus sau te pot trage în jos”, a spus Andrei Dumitraş.