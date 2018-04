Puhoi de amenzi după Steaua-Rapid

« Alte stiri din categoria Sport

Echipa de fotbal Academia Rapid a învins, sâmbătă, cu scorul de 3-1 (1-1) formaţia CSA Steaua într-o partidă disputată pe Arena Naţională din Capitală, în cadrul etapei a XXIII-a a Ligii a IV-a. Fotbalul a trecut în plan secund, incidentele violente dintre cele două galerii fiind cele care au dominat fondul partidei.

Jandarmeria Capitalei a aplicat 77 de sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 42.480 de lei (n.r. - aproximativ 10.000 de euro) în urma incidentelor provocate de o parte a suporterilor prezenţi pe Arena Naţională. Potrivit Jandarmeriei, sancţiunile au fost aplicate pentru participarea şi provocarea de scandal, pătrunderea pe suprafaţa de joc sau injurii şi săvârşirea de acte şi gesturi obscene.

Totodată, 57 de persoane au primit sancţiunea complementară de interzicere a accesului la competiţii sportive pe o perioada de şase luni sau un an (25 - un an, 32 - şase luni). Au fost constatate şi 11 fapte de natură penală, autorilor acestora fiindu-le întocmite actele de sesizare a organelor competente. „Organizatorul jocului sportiv şi societatea privată de securitate au fost sancţionate cu amenzi în valoare de 5.000 de lei fiecare, pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin conform legii privind asigurarea condiţiilor de siguranţă a spectatorilor”, adaugă sursa amintită.

Meciul de pe Arena Naţională a fost întrerupt în mai multe rânduri. Prima oară în debutul partidei, pentru un minut, din cauza fumigenelor şi artificiilor aruncate pe gazon de galeria rapidistă. Apoi, în minutul 25 arbitrul a oprit jocul din cauza violenţelor din tribune produse de membrii celor două galerii. Aproximativ 20 de reprezentanţi ai galeriei CSA Steaua au încercat să ajungă până la galeria adversă din peluza opusă. Suporterii rapidişti au ripostat şi au avut loc ciocniri violente pe primele rânduri ale tribunei a II-a.

Pentru calmarea violenţelor, jandarmii au folosit gaze lacrimogene şi o parte dintre reprezentanţii galeriei CSA Steaua a părăsit partea inferioară a Peluzei Sud. În timpul incidentelor mai mulţi fani ai celor două echipe au fost reţinuţi de forţele de ordine.

De asemenea, după golul trei înscris de Academia Rapid, un suporter rapidist a intrat pe teren şi a provocat galeria adversă. Chiar dacă nu au mai avut loc agresiuni, jandarmii au folosit din nou gaze lacrimogene pentru a-i împiedica pe suporterii stelişti să pătrundă pe teren.

Meciul era considerat o reeditare a celebrelor confruntări dintre marile rivale Steaua şi Rapid. Mii de oameni au venit să-şi susţină favoriţii într-o luptă a orgoliilor. Gruparea de sub podul Grant şi cea din Ghencea nu mai luptă, ca acum câţiva ani, pentru titlul de Campioana României, ci pentru supremaţia din Liga a IV-a. „Alb-vişiniii”, AS Academia Rapid, sunt lideri, iar „roş-albaştrii” se află află pe locul doi.

12.000 de fani prezenţi în galeria Rapidului au afişat un banner cu jucătorii emblematici ai Rapidului şi alte două pe care scria: „A noastră nebunie vişinie, cea mai frumoasă din întreaga Românie” şi „Rapid Bucureşti suntem noi”.

Din galeria Stelei fac parte circa 7.000 de persoane şi au prezentat o coregrafie cu plăcuţe argintii şi un banner pe care scria „Voinescu, istorie, blazon, magie şi furtună pe gazon”.

La tribuna a doua fanii stelişti au pus un banner pe care scria: „UEFA - This is Steaua Bucureşti”.

Oficialii CSA Steaua, depăşiţi de eveniment

Cristian Cîrlan, directorul de marketing al CSA Steaua, s-a arătat extrem de nemulţumit de modul în care s-a gestionat organizarea meciului cu giuleştenii şi „a aruncat pisica” în curtea firmei de pază. Oficialul clubului militar a precizat că va cere cu prima ocazie socoteală din partea firmei care a încasat 40.000 de euro pentru serviciile prestate la derby-ul de Liga IV. „Ne-am străduit să fie totul aşa cum trebuie. Suntem la fel de nemulţumiţi de ce s-a întâmplat acolo. Ne-am dorit să fie un spectacol frumos, atât în teren, cât şi în tribune. Luni, la prima oră, vom cere explicaţii firmei care s-a ocupat de securitate. Am plătit 40.000 de euro şi au spus că au fost aproape 1.000 de agenţi. Vom analiza. Nu ştiu dacă totul a fost sub control şi dacă toată lumea şi-a făcut treaba aşa cum ar fi trebuit. De la 11.000 de euro, cât era securitatea iniţial, am ajuns la 40.000. Vrem să ştim ce anume s-a aflat acolo. O să cerem probabil şi copii după cărţile de muncă ale celor 961 de agenţi care au fost la meci”, a spus Cristian Cîrlan, la finalul meciului Steaua - Rapid.

Oficialul CSA Steaua a mai precizat că cei de la Armată au ales firma de pază cea mai ieftină, îngrădiţi din cauza unor proceduri pe care trebuie să le urmeze instituţiile de stat. Cristian Cîrlan a lăsat de înţeles că şi cei din conducerea clubului militar au fost depăşiţi puţin de miza partidei.