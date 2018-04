Tenis de masă la Sala Polivalentă

« Alte stiri din categoria Sport

Peste 100 de pasionaţi ai tenisului de masă din judeţul nostru au dat curs invitaţiei de a fi prezenţi în weekend-ul trecut la Sala Polivalentă Elisabeta Lipă, la o acţiune dedicată „Zilei Mondiale a tenisului de masă”.

„Este al doilea an când la Botoşani are loc acest eveniment cu ocazia Zilei Mondiale a Tenisului de Masă. Anul trecut am fost pe locul doi în ţară ca număr de participanţi. Încercăm în acest fel să promovăm tenisul de masă şi să îi încurajăm pe botoşăneni să facă mişcare. Cred că vom reuşi să depăşim numărul de participanţi de anul trecut. Se pare că botoşănenii, în special copii, sunt iubitori ai acestui sport. de aceea, voi încerca să scot copii din faţa calculatoarelor pentru a face sport pentru că sportul este sănătate”, a declarat Maricel Maxim, organizatorul evenimentului.

Acest eveniment a fost prefaţat cu turneul de dublu care a fost câştigat de tandemul Ciprian Onufrei - Ioan Zanfirache, urmat de Cătălin Duceac - Sebastian Tocariu şi Alin Valcu - Marcel Aparaschivei.