FCSB revine pe primul loc

FCSB a învins-o pe Astra Giurgiu la scor de forfait, 3-0 (1-0), luni seara, în deplasare, într-un meci din etapa a cincea a fazei play-off a Ligii I de fotbal.

Cu presiunea victoriei pe care CFR Cluj a obţinut-o la Viitorul cu Ovidiu, scor 2-1 şi depăşiţi în clasament de ardeleni, „roş-albaştrii” au început în forţă jocul dominând ostilităţile din primul până în ultimul minut. Budescu a avut şansa deschiderii scorului şi a fost aproape de a marca un gol de generic, însă şutul său din unghi a nimerit bara. Golgeterul Gnohere a deschis scorul în minutul 27 punctând dintr-un penalty acordat foarte uşor de Marius Avram după un presupus fault a lui Buş asupra lui Benzar. Până la pauză Astra avut şansa egalării prin Balaure însă la cabine s-a intrat cu 1-0.

După pauză pe teren nu a existat decât FCSB, echipa lui Nicolae Dică dominând jocul autoritar. Man a majorat avantajul pe tabela de marcaj în minutul 48 din pasa lui Pintilii. Mijlocaşul avea să închidă tabela cu o execuţie spectaculoasă în minutul 49.

Astra a avut şansa golului de onoare însă Matei a ratat în ultimul minut un penalty. S-a terminat 3-0, iar FCSB a revenit pe primul loc, cu două puncte peste CFR Cluj.

„Un meci pe care l-am dominat de la început până la final. Nu am primit nici gol, este un lucru important. Sunt mulţumit de atitudinea băieţilor şi important este că am revenit pe primul loc. L-am schimbat pe Budescu pentru că avea un cartonaş galben, au fost discuţii pe tunel cu arbitrii şi mi-a fost teamă să nu-l ia şi pe al doilea. Am vorbit cu el, nu este nicio problemă. Alibec a suferit o contuzie la antrenament şi nu a putut face parte din lot. La penalti, Budi trebuia să execute 11 metri, dar a avut o discuţie cu Bizonul (n.r. - Gnohere), să iasă golgeter, aşa mi-a spus Budi apoi”, a declarat Dică.

De partea cealaltă, tehnicianul Astrei, Gheorghe Mulţescu, a pus înfrângerea şi pe seama ghinionului. „Steaua (n.r. - FCSB) a jucat mult mai bine decât a făcut-o până acum. Noi n-am reuşit să le opunem rezistenţă. Le-am dat şi cadouri, am ratat tot ce se putea rata. Există o zi d-asta, ratezi tot şi adversarul înscrie tot sau înscrie foarte mult. Dacă le mi dai şi cadouri, e clar că lucrurile nu stau bine. Eu zic că în ultimele 20 de minute am condus jocul, am avut acţiuni multe, am zi să respectăm jocul, să jucăm ofensiv, să participăm şi noi la spectacol. Puteam să înscriem două goluri. Nu ar fi mirat pe nimeni dacă meciul se termina 3-2 după ce s-a jucat în ultimele 20 de minute. Dar nu asta a fost diferenţa. E clar că în favoarea lor a fost. Steaua are echipă mai bună, o echipă cu valori, puternică. Are trei echipe, una în teren, una pe margine şi una în tribune”, a declarat Mulţescu.

În sezonul regulat, Astra a remizat cu FCSB în deplasare şi s-a impus în retur cu 2-0.

Gigi Becali: „E totul în regulă”

Patronul FCSB, Gigi Becali, a fost mulţumit de jocul prestat de echipa lui la Giurgiu: „E totul în regulă când câştigi cu 3-0 şi mai ai trei, patru ocazii, e în regulă. Numai că nu e sută la sută, e 95%. Nu că nu mi-a plăcut, nu mă refer la jocul ăsta, mă refer în ansamblu. Eu vreau echipa adversă, oricare ar fi ea, să nu se apropie de careul nostru de 16 metri. Pentru mine meciul cu Craiova e etalon, să nu dai nicio şansă adversarului”.

Gigi Becali a mai spus că va scoate şampania de bucurie dacă echipa sa va învinge, peste o etapă, rivala CFR Cluj, indiferent dacă titlul este asigurat matematic sau nu.