Fotbalul românesc caută conducător

Membrii afiliaţi ai Federaţiei Române de Fotbal (FRF) îşi vor alege, astăzi, în cadrul Adunării Generale, preşedintele pentru următorii patru ani, având posibilitatea de a opta între Răzvan Burleanu, Ionuţ Lupescu, Marcel Puşcaş şi Ilie Drăgan. Cei patru luptă şi pentru notorietatea şi puterea pe care le aduce un astfel de post, dar şi pentru a conduce federaţia cu cel mai mare buget din sportul românesc, peste 15 milioane de euro anual.

Dosarul de candidatură al lui Sorin Răducanu a fost respins pentru că nu a îndeplinit numărul de propuneri regulamentar.

La alegerile pentru preşedinţia FRF care vor avea loc miercuri în cadrul Adunării Generale de la Casa Fotbalului vor avea drept de vot 257 de membri afiliaţi.

Burleanu, un preşedinte controversat

Actualul preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Răzvan Burleanu, este cel mai tânăr şef de la Casa Fotbalului, ajungând în funcţie în 2014, la vârsta de 29 de ani. Plecat atunci din postura de outsider, principalul favorit fiind Gheorghe Popescu, Burleanu a beneficiat din plin de condamnarea fostului internaţional în Dosarul „Transferurilor”, cu doar o zi înaintea alegerilor pentru funcţia de preşedinte al FRF.

Răzvan Burleanu, fost preşedinte al Federaţiei Române de Minifotbal şi al celei europene, a câştigat alegerile FRF din 2014, învingându-l în turul doi pe fostul preşedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), Vasile Avram. El a beneficiat atunci şi de ajutorul acordat de candidaţii Gheorghe Chivorchian şi Marcel Puşcaş, care i-au cedat voturile şi care au ocupat ulterior funcţii de conducere în Federaţie.

Burleanu, fost angajat al Administraţiei Prezidenţiale, dar şi al Biroului Electoral Central, a venit cu un suflu nou la FRF, cu un discurs demn de mediul corporatist, care i-a acaparat rapid pe oamenii de fotbal, dar lupta cu reprezentanţii „Generaţiei de Aur” i-a adus o scădere dramatică a popularităţii.

Şi-a întors împotriva sa reprezentanţii echipelor din Liga I după ce a limitat numărul jucătorilor extracomunitari care pot fi legitimaţi de un club şi a impus regula folosirii unui fotbalist sub 21 de ani. De asemenea, Burleanu a fost primul preşedinte al FRF care a angajat un străin în funcţia de selecţioner al echipei naţionale, germanul Christoph Daum. Dacă la început mişcarea a fost privită cu înţelegere de către lumea fotbalului, din ce în ce mai multe voci s-au ridicat împotriva lui Burleanu odată cu eşecurile înregistrate de către echipa naţională de seniori şi ratarea CM 2018 din Rusia, cu Daum la cârmă.

La capitolul modificări importante efectuate în mandatul lui Burleanu pot fi trecute şi schimbarea emblemei echipei naţionale sau a sponsorului tehnic.

Lupescu, pariul „Generaţiei de Aur”

Ionuţ Lupescu, 49 de ani, este reprezentantul „Generaţiei de aur” la aceste alegeri, fiind susţinut de majoritatea fostelor glorii ale fotbalului românesc. Cei mai mulţi dintre ei nu au însă drept de vot la alegerile de astăzi.

Fiul fostului mare fotbalist Nicolae Lupescu s-a decis destul de greu să candideze pentru funcţia supremă în fotbalul românesc, după ce a renunţat la postul de director tehnic al UEFA. Ca jucător, Ionuţ Lupescu s-a făcut remarcat la Dinamo, echipă pentru care a jucat în mai multe rânduri, şi la echipa naţională a României, unde are 74 de selecţii. În străinătate, Lupescu a jucat la Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, Bursaspor şi Al Hilal.

A antrenat pentru o scurtă perioadă pe FCM Bacău şi FC Braşov, după care a devenit director general în cadrul FRF, condusă la acea dată de Mircea Sandu. Actualul preşedinte Răzvan Burleanu l-a acuzat în campania electorală pentru alegerile de luni că în perioada în care a ocupat funcţia de conducere în FRF ar fi favorizat anumite persoane din anturajul său prin acordarea unor comisioane.

Ca angajat al UEFA, Ionuţ Lupescu, poreclit „Kaiserul”, a condus departamentul tehnic, alături de celebrul tehnician englez Sir Alex Ferguson, ocupându-se şi de dezvoltarea fotbalului.

Marceş Puşcaş, tehnocratul fotbalului românesc

Fostul fotbalist Marcel Puşcaş, 57 de ani, se află pentru a doua oară în postura de candidat la şefia FRF, după ce în urmă cu patru ani a ieşit în primul tur de scrutin. În schimbul voturilor pe care i le-a cedat în turul doi lui Răzvan Burleanu, acesta a fost cooptat în echipa acestuia, ocupând funcţia de director de dezvoltare în FRF. În ultimul an de mandat al lui Burleanu, Puşcaş l-a criticat în mai multe rânduri pe preşedintele FRF, fiind primul dintre cei patru candidaţi care a anunţat că va intra în cursă.

Ca fotbalist, Puşcaş a evoluat la Crişul Oradea, FC Bihor, Steaua Bucureşti, Rapid, CS Târgovişte şi Steaua Mizil. El a antrenat la finalul carierei de jucător echipele CS Târgovişte şi Rapid. Marcel Puşcaş a ocupat şi funcţia de preşedinte de club la Viitorul Oradea şi Steaua Bucureşti, iar în perioada 2002-2004 a fost agent de jucători.

Printre punctele pe care şi-ar dori să le îndeplinească din postura de preşedinte al FRF se află triplarea veniturilor anuale obţinute de FRF, acum la 12 milioane de euro, făcând o comparaţie cu Ungaria, care obţine 40 de milioane de euro. De asemenea, Puşcaş doreşte revenirea la 18 echipe în Liga I şi crearea a două serii în Liga a II-a şi opt în Liga a III-a.

Ilie Drăgan, candidatul fără şanse

Ilie Drăgan, 33 de ani, este cel de-al patrulea candidat la preşedinţia FRF şi cel mai slab cotat în această cursă, el însuşi declarând că scopul său este acela de a ajunge preşedinte al Asociaţiei Municipale de Fotbal Bucureşti.

Drăgan este absolvent al ANEFS, specializare management sportiv, şi deţine împreună cu alţi doi asociaţi un club de fotbal pentru copii, 3 Kids Sport, în Bucureşti. În perioada 2014-2016 a fost lector la Şcoala Federală de Antrenori din cadrul FRF, de unde a plecat când şi-a anunţat candidatura la preşedinţia AMFB, care i-a fost de altfel respinsă. El deţine licenţa de antrenor UEFA A.

Ilie Drăgan a fost fotbalist junior la Rapid, ca senior evoluând doar la nivelul Ligii a IV-a.

Păreri împărţite printre votanţii din Botoşani

Alegerile pentru desemnarea noului şef al Federaţiei Române de Fotbal (FRF) a stârnit discuţii contradictorii şi între votaţii de la Botoşani.

Judeţul nostru va avea la această Adunare Generală trei voturi, acestea aparţinându-le celor de la Asociaţia Judeţeană Botoşani (AJF), Sănătatea Darabani, echipă care evoluează în Liga a III-a şi prim divizionara FC Botoşani.

Potrivit surselor, cei de la AJF ar intenţiona să voteze cu Marcel Puşcaş, care, în opinia lor are cel mai bun program, în timp ce Sănătatea Darabani şi FC Botoşani oscilează între Răzvan Burleanu şi Ionuţ Lupescu.

„Părerile sunt împărţite şi lupta va fi una pe muchie de cuţit. Nu putem spune acum că Burleanu e favorit în faţa lui Lupescu sau că Lupescu e favorit în faţa lui Burleanu. Va fi o luptă extrem de interesantă şi palpitantă în acelaşi timp. Oricum, noaptea e un sfetnic bun şi până în ziua alegerilor se mai pot schimba multe. Cred că va fi foarte interesantă şi întâlnirea, duelul direct dintre cei doi, care va fi în premieră. Aici aş acuza puţin televiziunile că nu au insistat mai mult să-i aibă pe cei doi faţă în faţă, într-o dezbatere publică şi că au preferat acest gen de emisiuni cu fiecare candidat în parte care nu a adus nimic nou. De aceea cred că mâine (n.r. - astăzi) când candidaţii vor fi faţă în faţă, mulţi dintre votanţi şi-ar putea schimba opţiunea”, a declarat unul din reprezentanţii judeţului nostru cu drept de vot la alegerile pentru desemnarea noului şef al FRF.

La sfârşitul lunii martie, Valeriu Iftime, finanţatorul FC Botoşani, susținea că ar fi dispus să-l angajeze pe Burleanu dacă nu va obține un nou mandat la şefia FRF. „Domnul Burleanu nu e mare om de afaceri, dar a făcut o şcoală de management... Nu e securist, e o glumă fără margini. Când vorbeşti cu el, pare OK. Are un doctorat făcut afară. E un om care a citit şi care ştie să-şi organizeze echipa. Dacă un preşedinte n-a furat sau n-a făcut greşeli grave, i-aş mai da un mandat. Dacă ar pierde alegerile, l-aş lua preşedinte la Botoşani! Pe bani mulţi! Am fost la un moment dat în Argentina şi am vrut să merg la un meci al celor de la Boca Juniors. Domnul Burleanu a vorbit cu preşedintele federaţiei din Argentina, care mi-a spus că are o părere foarte bună despre Burleanu”, a declarat Iftime.