Misiune infernală pentru CSM Bucureşti

CSM Bucureşti va întâlni echipa maghiară Győr ETO, deţinătoarea trofeului, în semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin, pe 12 mai, la turneul Final4 al competiţiei, găzduit de arena „László Papp” din Budapesta, potrivit tragerii la sorţi efectuate marţi în capitala Ungariei.

În cealaltă semifinală, echipa rusă Rostov pe Don va înfrunta formaţia macedoneană Vardar Skopje, finalista din 2017.

CSM Bucureşti va juca o reeditare a finalei din 2016, câştigată de „tigroaice” cu 29-26, dramatic, la loviturile de departajare. Győr are trei trofee în palmares, cucerite în 2013, 2014 şi 2017, jucând finala în alte patru rânduri.

La ediţia de anul trecut, CSM Bucureşti a ocupat locul al treilea, după ce a pierdut semifinala cu Vardar Skopje (33-38) şi a dispus în finala mică de Buducnost Podgorica cu 26-20.

„Am avut sentimentul că adversară va fi Győr, cu care eu am jucat de fiecare dată la Final4 şi, din păcate, am pierdut. Anul acesta cred că va fi diferit. Győr trece şi ea prin problemele ei, dar cel mai mare avantaj al său este că joacă an de an cu 10.000 de suporteri în spate. Noi, când jucăm bine, putem bate orice echipă din lume, dar am avut şi evoluţii oscilante. La Final4 cel mai important este primul meci, cel cu Győr. Avem trei săptămâni să-l pregătim. Personal, îmi doresc să jucăm finala. Apărarea este cheia meciului cu Győr. Dacă reuşim să nu primim mai mult de 20-22 de goluri, atunci avem o şansă mai bună la finală. Îmi doresc ca portarii noştri să fie în zi de graţie. Aceasta va fi cheia meciului: apărarea. Îmi doresc să câştig un trofeu cu echipa, niciun titlu individual obţinut de mine nu valorează nimic faţă de un trofeu cu echipa”, a declarat Cristina Neagu, după tragerea la sorţi.

În actualul sezon competiţional, în grupele principale, CSM Bucureşti a învins-o pe Győr la Bucureşti cu 28-22, pierzând în Ungaria cu 24-28.

Orele de start ale semifinalelor din 12 mai sunt 16:15, respectiv 19:00, în România, ordinea semifinalelor urmând să fie stabilită ulterior.