Oficialii echipei exultă după victoria de la Timişoara

Acţionarii FC Botoşani au declarat că sunt fericiţi pentru victoria din Banat, deoarece rezultatul a pus capăt eventualelor speculaţii alimentate de prietenia pe care îi leagă pe oficiali de Leo Grozavu.

Cornel Şfaiţer, preşedintele de onoare FC Botoşani, a declarat că victoria pe care elevii lui Costel Enache a obţinut-o la Timişoara era foarte importantă. „Sunt trei puncte importante, ne-am consolidat poziţia a doua în play-out. Important este că nu avem emoţii. Bine că nu am pierdut, pentru că ar fi fost speculaţii, că am jucat cu rezervele… Ne-a ieşit la Timişoara şi sperăm să ne iasă şi la Craiova. Până acum am scos doar echipe echipe de play-off”, a declarat Cornel Şfaiţer.

La rândul său, Valeriu Iftime, finanţatorul FC Botoşani, a declarat că victoria pe care echipa pregătită de Costel Enache a obţinut-o la Timişoara este foarte importantă în perspectiva confruntării de mâine din turul semifinalelor Cupei României cu CS „U” Craiova. „Bine că am câştigat! E bine pentru moralul jucătorilor. Avem 28 de puncte, ne mai trebuie vreo şase şi nu mai avem treabă cu retrogradarea. E bine ca iubitorii fotbalului să înţeleagă că am făcut un progres şi că suntem o echipă de Liga I care nu are emoţii la retrogradare. Dacă ne vom mobiliza joi la Craiova şi nu vom lua bătaie, chiar poate fi un eveniment frumos la returul de la Botoşani. Sper să ne ajute Dumnezeu să facem o figură bună la Craiova”, a declarat Valeriu Iftime.