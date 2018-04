Iftime: Sunt singurul care l-am susţinut public pe Burleanu

« Alte stiri din categoria Sport

Valeriu Iftime, finanţatorul FC Botoşani, a salutat realegerea lui Răzvan Burleanu în fruntea FRF, susţinând că prin ceea ce a făcut în ultimii patru ani acesta a demonstrat că este un manager performant. „Sunt singurul care l-am susţinut public, încă de la început, pe Burleanu. El cu echipa pe care a format-o la Federaţie a demonstrat că are o cultură organizaţională foarte bună. A organizat competiţii, a făcut lucruri bune şi nu înţeleg de ce presa l-a linşat. Eu lui Cătălin Anton (n.r. - preşedintele FC Botoşani) nu i-am dat un anume mandat. Ce, el nu a văzut cum e relaţia de colaborare cu FRF? Ce i-ar fi putut face cineva dacă nu ar fi votat cu Burleanu? Nimic”, a declarat Valeriu Iftime.

Acesta susţine că fotbalul românesc duce lipsă de manageri, iar că Burleanu ar fi unul foarte bun. „La fotbal nu se poate numai cu «duble», rumoare şi emoţii, mai trebuie şi manageri pricepuţi. Păi programul lui Burleanu este un compendium pe lângă cel al lui Lupescu”, a mai afirmat Iftime, care se aşteaptă la o dezvoltare explozivă a fotbalului românesc în următorii ani.

La sfârşitul lunii martie, Valeriu Iftime susținea că ar fi dispus să-l angajeze pe Burleanu dacă nu va obține un nou mandat la şefia FRF. „Domnul Burleanu nu e mare om de afaceri, dar a făcut o şcoală de management... Nu e securist, e o glumă fără margini. Când vorbeşti cu el, pare OK. Are un doctorat făcut afară. E un om care a citit şi care ştie să-şi organizeze echipa. Dacă un preşedinte n-a furat sau n-a făcut greşeli grave, i-aş mai da un mandat. Dacă ar pierde alegerile, l-aş lua preşedinte la Botoşani! Pe bani mulţi! Am fost la un moment dat în Argentina şi am vrut să merg la un meci al celor de la Boca Juniors. Domnul Burleanu a vorbit cu preşedintele federaţiei din Argentina, care mi-a spus că are o părere foarte bună despre Burleanu”, declara Iftime. Ieri, finanţatorul FC Botoşani a afirmat că declaraţia nu era formală şi că l-ar fi ofertat cu adevărat. În condiţiile realegerii lui Răzvan Burleanu, la şefia FC Botoşani va rămâne Cătălin Anton.