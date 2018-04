Lupescu: Fotbalul românesc nu are nevoie de ajutorul meu

« Alte stiri din categoria Sport

Fostul internaţional Ionuţ Lupescu a declarat că deocamdată fotbalul românesc nu are nevoie de ajutorul lui. El a menţionat însă că ar fi regretat toată viaţa dacă nu ar fi candidat.

„Mă aşteptam poate la mai mult, dar mă simt împlinit pentru că am oferit o alternativă fotbalului românesc. Aş fi regretat dacă nu aş fi făcut acest pas. Adunarea Generală a hotărât în acest fel. Eu sper ca ei să dezvolte fotbalul românesc şi să facă performanţă. Cred că lumea fotbalistică şi suporterii vor fi foarte atenţi la ce se va întâmpla în următorii ani. Am spus că acum vreau să o fac, cred că sunt destul de experimentat. Dacă unii au decis că nu e nevoie de mine, atunci nu e nicio problemă. Eu sper să fie bine. Să nu mai fie date mincinoase sau trunchiate, să fie realitatea. Îmi doresc ca fotbalul românesc să ajungă acolo unde a fost o dată. Dar asta nu depinde de mine, ci de cei care conduc. Deocamdată fotbalul românesc nu are nevoie de ajutorul meu”, a spus el.

Acesta nu-şi explică de ce a fost diferenţa aşa de mare. „Trebuie întrebaţi cei care au votat împotriva mea. Şi eu am crezut că sunt oameni care doresc binele fotbalului, dezvoltarea lui. Dar se pare că nu a fost chiar aşa”, a adăugat componentul „Generaţiei de Aur”.

Lupescu a menţionat că s-a întâlnit în campanie cu toţi conducătorii partidelor politice, nu numai cu Liviu Dragnea de la PSD. „Eu nu m-am afişat cu Liviu Dragnea. Eu m-am văzut cu toţi reprezentanţii partidelor politice. De ce? Pentru că fotbalul românesc, 95%, este finanţat de autorităţile locale. Rolul unui preşedinte este să meargă să se bată pentru Federaţie, pentru ca sportul să reprezinte o prioritate. Iar pentru asta ai nevoie ca oamenii din Parlament să voteze o legislaţie permisivă oamenilor care investesc în sport”, a precizat el.

Întrebat dacă se întoarce să lucreze la UEFA, el a răspuns: „Deocamdată mă duc până acasă”.