Neaga va debuta ca antrenor împotriva rivalei de o viaţă

Adrian Neaga, noul antrenor al ACS Poli Timișoara, s-a arătat foarte încrezător în şansele echipei bănăţene de a evita retrogradarea în acest an. Neaga, care l-a înlocuit pe Leo Grozavu, tehnician ce a fost demis după ce nu a obținut nicio victorie pa banca bănățenilor în opt partide, a declarat că nu s-a gândit nicio clipă că va ajunge o soluţie pentru banca tehnică a Timișoarei.

„Nu m-am gândit nicio secundă când am venit manager sportiv la Timişoara că voi ajunge antrenor, dar mă bucură acest lucru. Sper ca împreună cu băieţii să scoatem echipa din impasul în care se află. După meciul cu Botoşani a fost o şedinţă şi au mai fost sunaţi doi antrenori care au refuzat să vină. Am zis că dacă tot sunt în cadrul clubului eu şi domnul Şunda, că suntem capabili să scoatem echipa din impas. Eu am încredere în băieţi, suntem un grup foarte bun de jucători, valoroşi şi nu cred că acesta ne e locul din campionat. Nu va fi niciun şoc cu Dinamo, noi încercăm să acumulăm puncte”, a precizat Neaga.

Noul tehnician al bănăţenilor a spus că echipa a fost bine pregătită de Leo Grozavu, mulțumindu-i fostului tehnician pentru munca depusă pe banca Timişoarei. „Îi mulţumesc lui Leo pentru că echipa e pregătită, a prestat o muncă asiduă, a stat şi 8-9 ore la stadion. Eu cred că a fost doar o problemă de ghinion. Vom încerca să antrenăm şi sufletul. Am vorbit cu mulţi antrenori, inclusiv cu domnul Victor Piţurcă, care îmi e ca un tată. Voi schimba sistemul de joc”, a mai spus Adrian Neaga.

Tehnicianul va debuta astăzi pe banca tehnică a bănăţenilor în Ştefan cel Mare cu Dinamo.

