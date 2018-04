Dezamăgire după meciul cu CS "U" Craiova

« Alte stiri din categoria Sport

CS „U” Craiova a făcut un pas uriaş spre calificare în finala Cupei României. Oltenii s-au ţinut de cuvânt şi au spulberat FC Botoşani, impunându-se cu un categoric 5-1 în faţa a 20.000 de spectatori. Cu Alex Băluţă într-o formă de zile mari, acesta reuşind un hattrick, şi beneficiind şi de apatia goalkeeperului Pap, care a încasat gol aproape la fiecare şut pe spaţiul porţii sale, CS „U” Craiova nu a avut nicio emoţie, iar FC Botoşani păstrează doar şanse teoretice.

Dacă Pap a fost depăşit de situaţie, în schimb, goalkeeperul oltenilor, Calancea, a făcut adevărate minuni, scoţând două-trei goluri ca şi făcute. Pentru olteni au punctat în acest meci Alex Băluţă (minutele 12, 30 şi 83), Gustavo (minutul 45+3 - penalty), Alex Mitriţă (minutul 65) în timp ce golul de onoare al botoşănenilor, a fost marcat în minutul 35 de Florin Acsinte, fundaşul stânga reuşind unul dintre cele mai frumoase goluri ale acestui sezon.

La final, Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani, s-a arătat dezamăgit e rezultat. „Ne-am fi dorit să ne creăm şanse şi speranţe reale pentru meciul retur. N-a fost să fie aşa, am întâlnit un adversar foarte motivat şi cu foarte bună calitate. Din păcate, am făcut ceva greşeli astăzi (n.r. - joi seară) şi ne-au costat. Chiar şi aşa, vreau să-mi încurajez băieţii, ne-am creat ocazii, au fost momente în care am arătat bine, ne-am creat mai multe ocazii decât în mod obişnuit. Adversarul a avut mai multe oportunităţi pe lângă goluri, şi noi am avut şi puteam să reuşim un scor care să ne ajute în retur. Am văzut şi meciurile din Liga Campionilor, cu acele răsturnări de scor, dar este foarte greu. Nebunia şi inconştienţa sportivă ne fac să gândim totuşi ceva. Şansele sunt foarte mici, ar trebui să prindem cea mai bună zi din viaţa noastră şi adversarul, cea mai proastă”, a declarat Enache.

În schimb, jucătorii FC Botoşani consideră că mai au şanse la calificarea în finala competiţiei.

Marcatorul singurului gol al FC Botoşani, Florin Acsinte susţine că gruparea locală are forţa de a face un meci foarte bun în retur şi de a se agăţa de şansele pe care le mai are la calificare. „Pentru mine era o fericire dacă scoteam mult mai mult, un rezultat de egalitate sau de ce nu o victorie. Aşa, golul marcat e doar pentru mine. Nu avem ce face, asta e viaţa, mergem înainte. Avem meci în campionat, mai avem o şansă la retur, deşi avem şanse minime, dar vom încerca să jucam fotbal. Cred că am oferit un fotbal plăcut. Vom încerca şi meciurile viitoare să oferim un fotbal cât mai plăcut”, a declarat Florin Acsinte.

La rândul său, Andrei Dumitraş a spus că FC Botoşani a plătit tribut pentru că nu a ştiut să profite de ocaziile pe care le-a avut. „Au fost ocazii la început de care noi nu am reuşit să profităm. Noi am încercat şi noi să ne facem jocul, am avut şi câteva ocazii, dar nu am reuşit să le fructificăm”, a afirmat Andrei Dumitraş.