Dică se aşteaptă la surprize de la Hagi

« Alte stiri din categoria Sport

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dică, a declarat, ieri, că „în mare” cunoaşte filosofia tehnicianului Gheorghe Hagi, dar a precizat că îi e dificil să anticipeze cum va evolua Viitorul în meciul direct de astăzi pentru că până acum în play-off a folosit trei sisteme de joc.

„Cei de la Viitorul au mulţi jucători tineri, le place foarte mult să aibă posesie şi practică un fotbal ofensiv. Cunosc foarte bine ceea ce le cere domnul Hagi, de asta spun că mâine ne aşteaptă un joc foarte greu. În mare ştiu cam cum gândeşte domnul Hagi, dar în acest play-off a folosit trei sisteme de joc, a schimbat foarte mulţi jucători şi e greu să ghiceşti primul 11. Dar în mare, şase-şapte jucători ştiu”, a spus tehnicianul.

Acesta a mai spus că jucătorii „roş-albaştrii” nu vor lua măsuri suplimentare pentru Ianis Hagi. „Dar el trece printr-o perioadă bună de când a revenit în ţară. Domnul Hagi îi dă o libertate foarte mare şi ţinând cont de calităţile pe care le are a reuşit să facă meciuri foarte bune. Noi suntem pe primul loc, Viitorul e pe 4. Chiar dacă ei nu au avut o evoluţie foarte bună cu CFR, eu mă aştept la un joc foarte dificil, după cum am spus. Dacă vor fi multe goluri e foarte bine, dar important e ca noi să câştigăm. Eu îmi doresc mereu mai mult de la echipa mea. Chiar şi acum când suntem pe primul loc îmi doresc să arătăm mai bine de la meci la meci”, a adăugat el.

Nicolae Dică susţine că o victorie a echipei sale va pune presiune pe adversara la titlul, CFR Cluj, care joacă o zi mai târziu, în deplasare, cu CSM Poli Iaşi. „Important e ca noi să câştigăm şi apoi ne vom uita ce face şi CFR Cluj. Trebuie să câştigăm. Ne-am distanţa la cinci puncte până la meciul lor şi am pune o presiune în plus pe CFR, care joacă după noi. În plus am avea un moral bun în meciul direct”, a menţionat Dică.