Mangia: "Abia acum începem să jucăm bine"

« Alte stiri din categoria Sport

Devis Mangia, antrenorul principal al CS „U” Craiova, a ţinut să-şi laude elevii. „Suntem pregătiţi pentru partida de luni de la Giurgiu. Am făcut un meci foarte bun, dar trebuie să continuăm, pentru că am avut trei meciuri nu prea bune. Abia acum începem să jucăm bine. Prefer să nu vorbesc despre discuţiile cu arbitru, cineva a spus că a fost penalty, dar noi trebuie să mergem mai departe. Câteodată se întâmplă lucruri care ne fac să ne gândim, dar noi trebuie să ne facem treaba mai departe”, a declarat tehnicianul italian.

Acesta a spus că îşi doreşte ca echipa să continue pe aceeaşi linie şi a ţinut să precizeze că a gestionat forte bine situaţia cu Alex Băluţă. „Cred că am manageriat foarte bine situaţia cu Băluţă. Da, jucătorii au insistat pe lângă mine să-l primesc la echipa. Pentru mine a contat foarte mult, mi-au arătat că sunt o echipă. A fost decizia mea să-l trimit la echipa a doua şi tot decizia mea a fost să-l aduc înapoi”, a spus Mangia.

Alexandru Băluţă a declarat că nu a fost deloc afecta de corecţia primită e la Devis Mangia care l-a lăsat în afara lotului pentru jocul cu CSM Poli Iaşi din play-off după declaraţiile făcute la finalul meciului cu FCSB. „Nu m-a doborât această perioadă. M-am pregătit foarte bine, am muncit suplimentar şi ştiam că vor veni si golurile. Trebuia doar să mă liniştesc, să-mi pun ordine în gânduri. Nu eram dator faţă de nimeni. Îi mulţumesc lui mister că m-a reprimit şi nu l-am dezamăgit. Am avut doar de învăţat din această perioadă. Eu învăţ din greşeli şi sunt foarte bucuros că am adus fericire spectatorilor. Ştiu că am greşit, a fost urât ce am făcut, dar nu am putut să mă abţin, Aşa suntem noi, oltenii. Voiam să fac un meci foarte bun contra Stelei, dar mai avem returul şi sper să continui la fel până atunci. Sunt sigur că de acum voi avea moralul foarte bun şi încrederea care mi-a lipsit”, a declarat Alexandru Băluţă.