România, în Grupa Mondială I a Fed Cup

Echipa feminină de tenis a României a învins cu scorul general de 3-1 formaţia Elveţiei în barajul pentru calificarea în Grupa Mondială I a Fed Cup, găzduit de Sala Polivalentă din Cluj-Napoca.

În ultimul meci al acestei confruntări, unul fără miză, perechea elveţiană Viktorija Golubic/Jil Teichmann a dispus cu 0-6, 6-0, 10-6 de cuplul român compus din Sorana Cîrstea şi Mihaela Buzărnescu.

În prima partidă a zilei de ieri, Simona Halep, numărul unu mondial, a învins-o în două seturi, 6-2, 6-1, pe elveţianca Patty Schnyder, aducând cel de-al treilea punct echipei ţării noastre, sinonim cu calificarea în grupa de elită a Fed Cup.

Game-ul de start, lung de cinci minute, a revenit Simonei Halep care a făcut primul break al partidei, după ce a revenit de la 0-40. După un alt game echilibrat, Simona s-a distanţat la 2-0 pe serviciul propriu. Elveţianca a spart gheaţa şi a redus scorul la 2-1, după ce şi-a concretizat serviciul. Liderul WTA a jucat din ce în ce mai agresiv, a pistonat-o fără încetare cu mingi la colţurile terenului pe Schnyder, fără soluţii în defensivă, şi scorul a ajuns la 4-1, după ce românca şi-a câştigat serviciul şi a făcut un alt break. Schnyder s-a agăţat de game-ul şase, a dat totul pentru a reveni în meci şi a reuşit la mare luptă un break care a redus diferenţa la 4-2. Halep a reacţionat rapid şi a reuşit un re-break care a dus scorul la 5-2. Jucătoarea română a îndeplinit o simplă formalitate pe serviciul ei şi a câştigat fără emoţii primul set cu 6-2 după 41 minute.

Setul doi a început cu un nou break în contul Simonei Halep, care şi-a menţinut concentrarea şi determinarea pentru a încheia cât mai rapid ostilităţile. Scorul a ajuns firesc la 3-0, după un alt break al româncei. Apoi, Simona a servit şi a făcut 4-0, iar apoi Schnyder a câştigat primul ei game din actul soi şi tabela indica 4-1. Halep a rămas în control şi a câştigat fără emoţii pe serviciul propriu, iar la 5-1 soarta setului şi a partidei a fost decisă. Cu un nou break, Simona a pus capăt setului şi meciului cu 6-2, 6-1 după o oră şi cinci minute de joc.

În circuitul WTA, Simona Halep şi Patty Schnyder s-au înfruntat o singură dată, în 2010, la Fes (Maroc), în sferturi, unde românca s-a impus cu în două seturi cu 6-2, 7-6 (3). În Fed Cup, cele două jucătoare s-au înfruntat pentru prima oară la Cluj.

Astfel, România va evolua, în februarie 2019, în Grupa Mondială a Cupei Federaţiei. Tricolorele au fost ultima dată între primele opt naţiuni ale competiţiei în 2016, când au pierdut în sferturi, în faţa Cehiei, tot la Cluj-Napoca.

Halep, surprinsă de schimbarea adversarei

Simona Halep a fost surprinsă de decizia staff-ului elveţian de a o înlocui pe Timea Bacsinszky cu Patty Schnyder, subliniind că a aflat acest lucru cu 40 de minute înainte de meci. „Chiar atunci mi-a scris şi Darren Cahill, era treaz. Mi-a dat încredere şi mi-a spus atât: să joc aşa cum ştiu eu. Am vorbit cu cei de aici, cu domnul căpitan, cu Andrei (n.r. - Pavel), au spus că trebuie să joc un pic mai înalt, să o alerg, să deschid unghiurile, să joc ceea ce ştiu eu. A fost greu la început bineînţeles, este o stângace şi nu m-am antrenat deloc în perioada aceasta cu o jucătoare stângace. Nu a fost uşor, dar am încercat să fiu solidă şi să domin meciul, ceea ce s-a întâmplat. Totul a fost azi (n.r - ieri) mai bine, şi deplasarea şi modul în care am lovit mingea. Ieri (n.r. - sâmbătă) la început, zburau mingile doi metri afară, apoi am schimbat racheta şi se duceau în fileu. Nu am avut feeling-ul potrivit ca să pot fi mai agresivă ieri (n.r. - sâmbătă), dar astăzi (n.r - ieri) a fost mult mai bine şi braţul mai relaxat. A fost o uşoară jenă la picior, dar nu cred că e ceva grav. Sper că îmi voi reveni total până la Stuttgart”, a declarat Halep.