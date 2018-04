Victorie importantă pentru FC Voluntari

« Alte stiri din categoria Sport

FC Voluntari, formaţie pe care Adrian Mutu a preluat-o după ce Claudiu Niculescu a fost demis, s-a impus cu 1-0 în meciul de la Chiajna, cu Concordia, din cadrul rundei a VI-a a play-out-ului Ligii I, meci care a consemnat debutul pe banca ilfovenilor a lui Mutu.

Tehnicianul a ţinut să-şi felicite jucătorii pentru că i-au oferit un debut victorios ca antrenor în Liga I. „Îi felicit pe băieţi pentru atitudinea de care au dat dovadă, au jucat din inimă. Să rămânem cu picioarele pe pământ. Nu am făcut nimic măreţ, am luat trei puncte, e prima treaptă. Am avut emoţii mari, uneori îmi venea să intru în teren. E altceva acum. Le-am cerut băieţilor să uite perioada neagră pe care au avut-o. Ion Moldovan m-a debutat atât ca jucător, cât şi ca antrenor. Îi urez baftă, sper să facă lucruri bune unde va fi. Vreau să-l felicit şi pe Lazăr, am nevoie de astfel de jucători, cu experienţă, sunt secunzii mei din teren”, a declarat Mutu.

În schimb, înfrângerea i-ar putea fi fatală lui Ion Moldovan, antrenorul Concordiei Chiajnei. Zilele tehnicianului pe banca tehnică a formaţiei din Chiajna sunt nenumărate, conducerea anunţând o şedinţă în care se va decide dacă va continua să meargă pe mâna „Comisarului” sau va renunţa la serviciile acestuia. „Eu sunt foarte liniştit. Vă daţi seama că după atâţia ani de activitate sunt foarte liniştit. Eu şi domnul preşedinte Cristi Tănase am avut o discuţie mult mai amplă în iarnă şi am convenit să facem tot ce depinde de noi ca să salvăm echipa. În momentul în care se va ivi o situaţie în care nu putem să... Atunci normal că antrenorul se dă la o parte. Faptul că am luat gol în minutul 3 spune foarte mult despre cum a intrat echipa. Din păcate, acea fază a făcut ca rezultatul să fie în favoarea celor de la Voluntari. Ştiam şi de Bergodi că a venit la meci, ştiam şi de ce a făcut-o”, a declarat Ion Moldovan.