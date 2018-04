Punct smuls în ultima secundă

« Alte stiri din categoria Sport

FC Botoşani a acuzat din plin umilinţa suferită în turul semifinalei din Cupa României cu CS „U” Craiova, reuşind cu noroc o remiză la ultima fază a meciului cu Sepsi, scor 2-2 (1-1). Pentru FC Botoşani au marcat Plămadă (minutul 18) şi Tincu (minutul 90+4), în timp ce pentru Sepsi au înscris Petrovkj (minutul 41) şi Simonovski (minutul 61).

După un început echilibrat de meci, FC Botoşani a deschis scorul în minutul 18. Mihai Roman i-a centrat perfect lui Florin Plămadă, iar fundaşul central al FC Botoşani a înscris cu o lovitură de cap spectaculoasă din opt metri. După gol botoşănenii nu au mai forţat şi au fost taxaţi de oaspeţi, care au reuşit să restabilească egalitatea pe tabela de marcaj cu patru minute înainte de finalul primului mitan. Lansat în flancul drept, Alejandro Rodrriguez i-a scos mingea la şase metri lui Milovan Petrovikj, care a profitat de lipsa de reacţie a apărătorilor botoşăneni şi a restabilit egalitatea pe tabelă cu un şut slab care s-a scurs pe lângă un Cobrea spectator. Astfel, cele două echipe au intrat la vestiare cu scorul de 1-1.

Repriza a doua a debutat cum nu se poate mai prost pentru botoşăneni, Florin Plămadă fiind eliminat după trei minute, după ce l-a oprit în poziţie de ultim apărător pe István Fülöp la 18 metri de buturile lui Alberto Cobrea. Oaspeţii au profitat de superioritatea numerică şi au preluat conducerea în minutul 61, Marko Simonovski punctând cu o execuţie splendidă de la 16 metri. În acest moment suporterii botoşăneni au răbufnit, nemulţumit de jocul slab prestat de favoriţi şi au cerut insistent demisia lui Costel Enache. „E bine ca toate nemulţumirile să se îndrepte spre mine. Eu am mai trecut prin astfel de momente şi ştiu să le gestionez. Spectatorii să se supere pe mine, dar să-i susţină pe jucători”, a declarat la finalul partidei tehnicianul Costel Enache, care a reiterat ideea că nu ţine de scaunul de la FC Botoşani.

La ultima fază a meciului Răzvan Tincu a reuşit să restabilească egalitatea, punctând cu o lovitură de cap din nouă metri după un corner bătut ca la carte de Mihai Roman, partida terminându-se cu scorul de 2-2.

„A fost o totală adrenalină. Am început bine jocul, am deschis scorul şi nu mă gândeam că trăim o aşa bucurie cu un gol marcat în ultimul minut. Jucătorii merită felicitări cu toate greşelile pe care le-au făcut. Ne aşteptam la un joc greu, la un adversar motivat şi că nu vom fi proaspeţi după programul încărcat pe care l-am avut. Am câştigat un punct, dar mai important decât punctul este încrederea şi bucuria jucătorilor”, a declarat Costel Enache.

Următorul meci al FC Botoşani în play-out-ul Ligii I va avea loc duminică, 29 aprilie de la ora 18:00 la Mediaş cu Gaz Metan.