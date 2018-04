Victorie mare pentru moralul lui Nadal

« Alte stiri din categoria Sport

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, liderul mondial la zi, a declarat că titlul cucerit duminică la Monte Carlo, după o finală cu japonezul Kei Nishikori, este important pentru încrederea sa.

„Este important pentru încrederea mea. Să câştigi din nou acest titlu la Monte Carlo înseamnă mult, mai ales pentru că este primul turneu al sezonului pe care îl termin”, a declarat Nadal după ce a câştigat pentru a 11-la oară turneul ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, impunându-se în finală cu 6-3, 6-2 în faţa lui Kei Nishikori.

„Sper să am şansa să rămân într-o condiţie fizică bună pe toată durata sezonului pe zgură. Obiectivul meu rămâne acelaşi: să fiu bine fizic, pentru că dacă nu sunt, eu nu pot avea niciun alt obiectiv. Referitor la finală, am făcut un meci solid... Nu am mare lucru de spus. Am câştigat un titlu important, am jucat contra unor adversari dificili fără să pierd niciun set. A fost o super săptămână”, a mai spus jucătorul spaniol.

La rândul său, Kei Nishikori a precizat că săptămâna aceasta i-a dat multă încredere: „Am jucat bine toată săptămâna, cred că sunt aproape de cel mai bun nivel al meu. Este una din marile săptămâni de la revenirea mea după accidentare”.

Acesta este al 31-ea trofeu de categoria Masters 1.000 cucerit de Nadal, care şi-a trecut cu această ocazie în palmares al 76-lea titlu din cariera sa.

Campionul iberic a disputat până acum 12 finale la Monte Carlo, fiind învins o singură dată, în 2013, de sârbul Novak Djokovic. Nadal a reuşit, totodată, să termine pentru a cincea oară turneul din Principatul Monaco fără să piardă nici măcar un set, aşa cum s-a mai întâmplat la ediţiile din 2008, 2009, 2010 şi 2012.