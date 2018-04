Hadnagy şi Fulop, apreciaţi la Botoşani

« Alte stiri din categoria Sport

Foştii jucători ai FC Botoşani, Attila Hadnagy şi István Fülöp, s-au arătat plăcut surprinşi de felul în care au fost primiţi la Botoşani.

Suporterii nu au uitat ce au făcut cei doi jucători ai formaţiei Sepsi pentru culorile grupării locale, cei doi fiind componenţi de bază ai echipei care a promovat în prima ligă Botoşaniul, contribuind totodată prin evoluţiile lor la participarea în Liga Europa. Astfel, cei doi au fost aplaudaţi la scenă deschisă la finalul partidei pe care actuala lor formaţiei, Sepsi, a terminat-o la egalitate, scor 2-2, cu FC Botoşani.

„Botoşaniul a rămas a doua mea casă, m-am simţit foarte bine aici. Chiar am rămas plăcut impresionat de faptul că fanii mi-au scandat numele şi m-au aplaudat. Am simţit foarte multă căldură. Şi eu ţin foarte mult la acest public minunat”, a declarat Hadnagy.

În altă ordine de idei, referindu-se la rezultatul final al confruntării de la Botoşani, Eugen Neagoe, antrenorul principal al formaţiei Sepsi Sf. Gheorghe, s-a arătat nemulţumit de rezultat. Neagoe crede că echipa sa ar fi meritat toate cele trei puncte arătându-se dezamăgit de faptul că elevii săi au primit gol la ultima fază. „Sunt dezamăgit, chiar supărat, pentru că nu am reuşit să câştigăm. Am primit gol la ultima fază. S-a mai întâmplat, nu este prima dată. Sunt dezamăgit că nu am reuşit să marcăm şi golul trei, după ce Botoşaniul a rămas în zece oameni. Dacă eram mai concentraţi, puteam să închidem meciul mult mai devreme. Botoşaniul ne-a marcat două goluri din două faze fixe pentru că nu şi-a creat nicio ocazie. Ăsta este fotbalul. Când nu eşti atent şi când nu îţi marchezi omul la ultima fază, se poate întâmpla să păţeşti ce am păţit noi astăzi. După cum am arătat, meritam să câştigăm acest joc. După cum arătăm, merităm să rămânem în prima ligă. Depinde de punctele pe care le vom acumula. Mai sunt încă opt jocuri, avem cinci jocuri acasă. Sunt convins că putem reuşi să rămânem în prima ligă”, a declarat Eugen Neagoe, antrenorul principal al formaţiei din Sfântu Gheorghe.