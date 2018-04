Semifinală de vis în Liga Campionilor

« Alte stiri din categoria Sport

Bayern München o va întâlni în această seară, de la ora 21:45, pe Real Madrid, deţinătoarea titlului, în duelul şoc din semifinalele Ligii Campionilor.

Real Madrid şi Bayern München dau piept pentru a 25-a oară în cupele europene, un record al competiţiei. În Liga Campionilor, s-au întâlnit de 18 ori. Real Madrid a marcat în poarta lui Bayern de 17 ori în ultimele 18 partide pe care le-au disputat. De asemenea, putem spune că „albii” sunt un coşmar pentru bavarezi dacă ţinem cont că au câştigat ultimele cinci meciuri directe disputate în Liga Campionilor.

Bayern München şi Real Madrid se întâlnesc pentru a şaptea oară în semifinalele Ligii Campionilor, un record al competiţiei. Spaniolii i-au eliminat pe nemţi în patru dintre cele şase dispute. De-a lungul timpului, Cristiano Ronaldo le-a marcat bavarezilor nouă goluri.

Antrenorul german Jupp Heynckes anticipează un duel deschis. „Este un duel al giganţilor. Două echipe cu o mare tradiţie în fotbalul european. Se va juca în două temple ale fotbalului. Va fi la fel de important şi pentru jucători. Am amintiri frumoase de când am câştigat trofeul, în 2013. Am jucat cu Juventus şi cu Barcelona acasă în meciurile tur. Sper că este de bun augur. Cu Madrid îmi amintesc că nu am jucat doar strălucitor. Aceste partide vor fi definite de detalii, va fi un duel complet deschis”, a declarat Heynckes, care a câştigat Liga Campionilor cu Real Madrid în 1998 (n.r. - 1-0 cu Juventus în finala de la Amsterdam).

Cu Heynckes, Bayern München a reuşit tripla în sezonul 2012/2013, în campionat, cupă şi Liga Campionilor. În acel sezon, bavarezii au eliminat pe parcurs Juventus şi Barcelona, când prima manşă a avut loc de asemenea în Germania.

De partea cealaltă, Emilio Butragueno, director la Real Madrid, a afirmat că trupa „blanco” trebuie să obţină un rezultat bun în această seară pentru ca în retur să fie mai liniştită. „În această fază a competiţiei este imposibil să nu ai meciuri foarte dificile. Dacă va trebui să suferim ca să ajungem în finală, aşa să fie. Până acum, a fost o Ligă a Campionilor dificilă pentru noi, pentru că am nimerit cu PSG, Juve şi acum cu Bayern”, a spus el.

Brigadă olandeză

Arbitrul olandez Björn Kuipers va arbitra meciul Bayern München - Real Madrid.

Björn Kuipers va fi ajutat de Sander van Roekel şi Erwin Zeinstra, în timp ce asistenţi adiţionali vor fi Pol van Boekel şi Dennis Higler. Rezervă va fi Charles Schaap.

Real Madrid, care a câştigat ultimele două ediţii ale Liga Campionilor, a eliminat-o în sferturi anul trecut pe Bayern, după 2-1 la München şi 4-2 (după prelungiri) la Madrid. Real are 12 trofee ale cele mai importante competiţii continentale intercluburi în palmares, iar Bayern cinci.

Meciul va fi transmis de Pro TV şi Telekom Sport.