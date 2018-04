Liverpool, cu un pas în finala Ligii Campionilor

« Alte stiri din categoria Sport

Liverpool a făcut un pas important spre finala Ligii Campionilor la fotbal, marţi seara, pe Anfield, după ce a învins-o pe AS Roma cu scorul de 5-2 (2-0), în prima manşă a semifinalelor competiţiei. Atacantul egiptean Mohamed Salah, transferat de „cormorani” anul trecut chiar de la Roma, a fost omul meciului, reuşind să marcheze două goluri şi să ofere şi două pase decisive pentru echipa din Liverpool.

Mohamed Salah (minutele 36 şi 45+1), Sadio Mane (minutul 56) şi Roberto Firmino (minutele 61 şi 69) au înscrise golurile gazdelor, în timp ce Edin Džeko (minutul 81) şi Diego Perotti (minutul 85 - penalty) au readus speranţa în tabăra formaţiei „giallorossa”.

Returul va avea loc pe 2 mai, pe Stadio Olimpico, iar AS Roma rămâne cu speranţa că poate să întoarcă din nou scorul, cum a reuşit şi în sfertul de finală că FC Barcelona (1-4 şi 3-0). De altfel, Monchi, directorul sportiv al grupării AS Roma, a recunoscut că echipa se întoarce în Italia cu această speranţă. „Am fost morţi, dar am reuşit să revenim la viaţă. Am întors cu Barcelona, trebuie să încercăm din nou şi cu Liverpool. Pentru fanii neutri şi cei ai lui Liverpool a fost un meci minunat”, a declarat Monchi.

Klopp, sigur de calificare

La conferinţa de presă de după meci, tehnicianul gazdelor, Jürgen Klopp, a vorbit la superlativ despre performanţa echipei sale. A fost al 150-lea meci pentru german pe banca englezilor, şi a 80-a victorie. Dar, poate mai important, „cormoranii” au ajuns la 307 goluri în mandatul neamţului, lucru care sintetizează perfect filosofia acestuia despre fotbal.

„5-2 e un rezultat fantastic, nu îmi imaginam că vom reuşi să ne impunem aşa, să marcăm de cinci ori. Suntem Liverpool, iar în această seară am văzut adevăratul spirit al echipei. Suntem o echipă ofensivă, care joacă fotbal”, a spus Klopp.

După ce în weekend a fost egalată de West Bromwich Albion, ultimul loc din Premier League, după ce a condus cu 2-0, Liverpool a primit din nou două goluri pe final de meci. Prilej de supărare pentru tehnician, care însă nu crede că Roma va mai reuşi o minune, precum cea din sfertul cu Barcelona. „Nu simt că cele două goluri o vor ajuta pe Roma prea mult. Totuşi, pentru noi e supărător să primim două goluri într-un timp atât de scurt, pe final de meci”, a mai opinat tehnicianul.

Oxlade Chamberlain este marea pierdere a lui Liverpool după semifinala de marţi, iar englezul venit de la Arsenal are şanse mici să mai evolueze în acest sezon, cel puţin după primele investigaţii. „Cred că e vorba de o accidentare urâtă. Nu pot spune exact înainte să facă un RMN, dar astfel de accidentări nu sunt niciodată unele după care să te recuperezi foarte repede”, a concluzionat Klopp.