Înfrângere drastică pentru Halep

« Alte stiri din categoria Sport

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, a fost învinsă de CoCo Vandeweghe (SUA), cu 6-4, 6-1, ieri, în sferturile de finală ale turneului WTA de la Stuttgart, dotat cu premii totale de 816.000 dolari.

Meci aspru făcut de Vandeweghe la Porsche Arena din Stuttgart. Americanca a servit violent, cu mingi ce au atins şi depăşit viteza de 190 de kilometri pe oră, a returnat de multe ori la fel de puternic, a jucat la risc, cu unghiuri ample, şi nu a ezitat să avanseze către fileu. Halep a răspuns cu precauţie, cu multă mişcare pentru a ajunge la mingile proiectate spre laturile terenului şi cu intenţia de a nu-i permite rivalei să se desprindă. Din nefericire, liderul WTA a încercat puţine soluţii alternative, fiind copleşită de forţa şi preciza loviturilor jucătoarei americane.

Primul set a fost echilibrat, însă cu impresia că Vandeweghe controlează jocul, prin agresivitatea superioară. Halep servit bine doar până la 4-5, când Vandeweghe a obţinut primul break al meciului. Cu 6-4, după 42 de minute, americanca şi-a trecut setul în dreptul numelui ei de pe tabelă, fără să fi avut de salvat vreo minge de break.

Evoluând în continuare fără precizie şi fără soluţii, Halep şi-a mai pierdut o dată serviciul la 0-1, dar imediat a avut oportunitatea de a face rebreak, după ce a condus cu 40-0. Din nou cu un prim serviciu impecabil, americanca a anulat toate şansele Simonei Halep şi s-a desprins la 3-0. Jucătoarea română a mai avut o ocazie de a recupera break-ul pierdut, la 1-3, dar a ratat-o şi pe aceasta, iar Vandeweghe nu a mai putut fi oprită din drumul spre victorie. Americanca s-a impus cu 6-1, după o oră şi 14 minute de la start.

Halep câştigase singura partidă anterioară cu Vandeweghe, anul trecut, în sferturi la Madrid, cu 6-1, 6-1. Simona Halep, semifinalistă anul trecut la Stuttgart, va primi un cec de 17.334 euro şi 100 de puncte WTA pentru participare.

Anul trecut, Simona Halep a fost eliminată în semifinale, la Stuttgart, de germana Laura Siegemund, cu scorul de 6-4, 7-5.

În continuare, jucătoarea română va evolua la turneul de categorie Premier Mandatory de la Madrid, din 7-12 mai, competiţie la care este deţinătoarea trofeului.

În ciuda eliminării premature, Halep nu este în pericol să-şi piardă primul loc în clasamentul WTA.

Simona Halep a recunoscut superioritatea americancei

La final, Simona Halep, dar a oferit şi o lecţie de fairplay şi a recunoscut că adversara a fost mai bună. „Mi-a făcut break la finalul primului set, după care serviciul meu a fost din ce în ce mai moale. A venit plină de încredere, a mai făcut un break în primul set, la început. A servit foarte bine şi chiar mi-a fost foarte greu să returnez. De aceea nu am putut să stau foarte echilibrată”, a spus Halep.

În zilele trecute, Halep s-a plâns de faptul că zgura de la Stuttgart e una extrem de rapidă, suprafaţa comparându-se mai degrabă cu un hard decât cu o zgură propriu-zisă. Deşi a fost afectată de acest lucru, liderul mondial a avut puterea să recunoască faptul că, ieri, Coco a fost superioară. „Primul turneu de zgură al anului pentru mine a fost Fed Cup. Aşa că nu sunt demoralizată că am pierdut aici atât de repede. E un teren diferit, nu este o zgură adevărată. Nu joc cel mai bun tenis al meu, dar ieri adversara a fost mai puternică şi a meritat să câştige”, a mai spus Simona.

Întrebată despre problemele avute la picior în prima parte a sezonului, Halep a admis că încă mai resimte dureri, însă vrea să se concentreze 100% pe ce are de făcut în următoarea lună şi jumătate. Obiectivul principal e Roland Garros-ul, acolo unde a jucat două finale.

Presa internaţională, surprinsă de eliminarea româncei

Imediat după eşecul usturător al Simonei, pe reţelele de socializare au apărut primele reacţii ale presei de specialitate. „Ce performanţă pentru CoCo Vandeweghe! Americanca a reuşit cea de-a treia victorie în faţa liderului mondial la zi, după ce a învins-o pe Halep cu 6-4, 6-1. S-a calificat în semifinale la Stuttgart”, au scris jurnaliştii de la „Live Tennis”.

„CoCo Vandeweghe s-a calificat în prima sa semifinală din acest sezon, care este şi prima sa semifinală WTA pe zgură. Performanţă remarcabilă obţinută în faţa liderului mondial, Simona Halep, scor 6-4, 6-1”, a au scris şi cei de la WTA Insider.

„Numărul 1 mondial, eliminat! CoCo Vandeweghe o învinge pe Simona Halep, 6-4, 6-1, la Stuttgart şi îşi continuă seria uimitoare pe zgură. Va juca împotriva învingătoarei dintre Svitolina şi Garcia în semifinale”, au postat cei de la US Open Tennis.

Coco Vandeweghe: Nu am idee cum am controlat meciul

Americanca Coco Vandeweghe a surprins când a fost întrebată cum a reuşit să controleze atât de clar ostilităţile. „Nu am idee. Nici nu ştiam că am câştigat primul set, credeam că era 4-3 sau că serveam pentru câştigarea setului. Poate că secretul a fost să nu fiu atentă la scor. Am făcut tot ce am putut, am încercat să stau în schimburile lungi cu ea şi să fiu sigură că pot dicta ritmul şi că o mişc foarte mult”, a declarat sportiva de 26 de ani.

A 16-a jucătoare a lumii insistă că, în ciuda prestaţiilor excelente din această săptămână, nu se simte foarte bine pe zgură. „Relaţia mea cu zgura e ceva mai bună, dar tot nu e suprafaţa mea preferată, oricât aţi încerca să mă convingeţi de altceva. În mod sigur nu e prima mea alegere”, a spus Vandeweghe, cu zâmbetul pe buze.

Abandonuri pe bandă rulantă la Stuttgart

Jucătoarele de tenis Garbiñe Muguruza şi Angelique Kerber au abandonat în timpul meciurilor pe care le susţineau în optimile de finală ale turneului WTA de la Stuttgart, dotat cu premii totale de 816.000 dolari.

Muguruza, numărul trei mondial şi a doua favorită la Stuttgart, a renunţat după ce rusoaica Anastasia Pavliuncekova (27 WTA), a câştigat primul set cu 7-5.

Kerber, care ocupă locul 12 în ierarhia WTA, s-a accidentat şi s-a retras în setul al doilea al meciului cu estoniana Anett Kontaveit (31 WTA), la scorul de 6-0, 2-0 pentru jucătoarea baltică.

Pavliucenkova şi Kontaveit vor fi adversare în sferturile de finală.

Un alt abandon survenit în optimi a fost cel al tinerei cehoaice Marketa Vondrousova (18 ani), care s-a retras în setul decisiv al meciului cu ucraineanca Elina Svitolina (a treia favorită), la scorul de 2-6, 6-1, 3-2 pentru aceasta.