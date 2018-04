Optimism înaintea meciului de la Mediaş

« Alte stiri din categoria Sport

FC Botoşani va încerca mâine să rămână în plasa liderului din play-out-ului, Dinamo.

Elevii lui Costel Enache s-au arăta încrezători în şansele de a se întoarce cu toate cele trei puncte din jocul pe care îl vor susţine în ultima etapă a turului acestei ediţii a play-out-ului Ligii I, Gaz Metan Mediaş. „Aştept să joc, să-mi ajut echipa. A intervenit o stare de oboseală la băieţi şi a fost o dezamăgire că nu am prins play-off-ul. Am avut o perioadă în care nu am adus puncte. Suntem pe un drum bun şi sperăm să ne îndeplinim obiectivul, locul 7-8. Sunt multe puncte în joc şi încă sperăm la locul 7. Dacă vom sta bine în teren şi vom avea răbdare, ca la Timişoara, cu siguranţă vom obţine trei puncte la Mediaş”, a declarat Sebastian Chitoşcă.

La rândul său, Lóránd Fülöp, a afirmat că meciul de la Mediaş va fi unul foarte greu, dar crede că echipa botoşăneană are şanse de a se întoarce cu punct sau puncte din Ardeal. „Va fi un meci greu. Mediaşul a făcut zece puncte în cinci meciuri, în ultima etapă au bătut cu 3-0. Dacă ne concentră, nu va fi o problemă. Eu sunt pregătit să joc. În primul rând trebuie să am minute ca să văd la ce nivel sunt. Am jucat două meciuri şi nu pot să-mi dau seama”, a declarat Lóránd Fülöp.

Cei doi fotbalişti, care au prefaţat meciul de la Mediaş în faţa reprezentanţilor mass-media, i-au dat dreptate tehnicianului Costel Enache care a afirmat că echipa şi-a mai pierdut din entuziasm şi au pus acest lucru pe seama ratării play-off-ului.

Costel Enache a spus că a pregăti în această săptămână meciul de la Mediaş cu speranţa că jucătorii vor fi eficienţi şi vor avea entuziasm în joc. „Entuziasmul ăsta trebuie completat oarecum şi cu eficienţă şi sper ca deplasarea de la Mediaş să fie una productivă. Avem nevoie de puncte pentru a consolida poziţia, avem nevoie de puncte pentru a spera în continuare într-o o luptă deschisă, până în ultima etapă cu Dinamo”, a declarat antrenorul principal al FC Botoşani.

Tehnicianul echipei ar putea miza la Mediaş pe formula: Cobrea - Dumitraş, Burcă, Miron, Acsinte - Tincu, Achim - Roman, Moruţan, Chitoşca - Axente.

Partida Gaz Metan Mediaş - FC Botoşani va avea loc duminică, de la ora 17:30, meciul fiind transmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport şi Look.