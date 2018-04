Wenger, dezamăgit de remiza cu Atletico

« Alte stiri din categoria Sport

Antrenorul echipei Arsenal Londra, Arsene Wenger, s-a declarat dezamăgit de remiza înregistrată pe teren propriu în compania echipei Atletico Madrid (1-1), joi seara, în prima manşă a semifinalelor Liga Europa la fotbal, dar şi-a exprimat încrederea că elevii săi vor reuşi să obţină un rezultat pozitiv în returul din capitala Spaniei.

„Am condus cu 1-0 şi am avut în mâinile noastre un rezultat magnific. Ştiam că nu putem comite erori şi chiar dacă am avut multe ocazii, nu am reuşit să le fructificăm. Dacă analizăm prestaţia noastră şi modul în care a decurs jocul, este cel mai rău rezultat posibil pentru noi. Puteam fi calificaţi deja, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Portarul lor a avut multe intervenţii decisive, iar dacă faci o greşeală, ei ştiu să profite de ea. Acum ştim însă ceea ce avem de făcut. Noi jucăm întotdeauna la victorie, aşa că vom merge la Madrid şi vom încerca să marcăm şi să ne calificăm în finală. Sarcina noastră este clară”, a declarat Wenger, care se va despărţi la finalul acestui sezon de Arsenal, echipă pe care a pregătit-o în ultimii 22 de ani.

„Tunarii” au dominat partida de pe Emirates Stadium şi au deschis scorul în repriza secundă, prin francezul Alexandre Lacazette (minutul 61), însă Atletico Madrid a restabilit egalitatea în finalul jocului, prin compatriotul acestuia Antoine Griezmann (minutul 82). Returul va avea loc în data de 3 mai, pe stadionul Metropolitano din capitala Spaniei.