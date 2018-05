Iftime pune echipa la zid

« Alte stiri din categoria Sport

Finanţatorul FC Botoşani, Valeriu Iftime, s-a arătat nemulţumit de jocul pe care echipa locală îl practică în ultimul timp, dar şi de rezultatele înregistrate. Dacă până acum i-a luat apărarea lui Costel Enache, finanţatorul echipei, a spus că este vizibil faptul că în acest moment este şi o problemă la tehnician care nu mai reuşeşte să transmită mesajul pe care îl doreşte unor jucători lipsiţi de atitudine care sunt deja cu gândul la vacanţă. „La Mediaş am arătat prost, dar prost de tot! O echipă demotivată, o echipă slabă, o echipă care a marcat un gol întâmplător şi o echipă care a primit un gol dintr-o greşeală impardonabilă de portar. Dacă nu suntem foarte atenţi, intrăm în zona retrogradării. Cei de la Mediaş ne-au dominat, iar noi nu am jucat fotbal. Ori jucăm fotbal, ori ne lăsăm. Cred că e o problemă şi la Costel Enache. Prea multă tacticizare. Ne apărăm, ca să ce? Hai să jucăm fotbal. Eu sunt dezamăgit de fotbalul pe care îl face acum FC Botoşani. Nu vreau ca Botoşaniul să fie o echipă dominată de Gaz Metan. Poate mă mai văd dominat şi de cei de la Juventus. Nu îmi place echipa asta. Fotbalul e altceva. Dacă luăm bătaie şi de la Juventus, e o mare problemă”, a declarat Valeriu Iftime.

Cu toate că înaintea jocului de la Mediaş anunţa că echipa sa îşi va schimba atitudinea şi îşi va regăsi „fantezia” şi „entuziasmul” în joc, FC Botoşani a dezamăgit la Mediaş unde a pierdut cu 2-1 confruntarea cu Gaz Metan, iar Costel Enache, antrenorul principal al echipei s-a făcut din nou scut protector în faţa jucătorilor săi.

Tehnicianul a declarat la finalul partidei că se întâmplă în fotbal „să ai o zi mai proastă”, însă a ţinut să precizeze că este „puţin supărat şi mâhnit”! „Nu am făcut o partidă bună aici la Mediaş. Prima repriză este cea mai slabă din acest sezon, fără nerv, fără atitudine, destul de apatici. După pauză am echilibrat joc, ne-am mai creat ocazii, am văzut altceva. Se poate întâmpla să ai momente mai puţin reuşite, o zi mai proastă. Noi trebuie să ne găsim în continuare obiective. Sunt puţin supărat şi mâhnit. Am crezut că putem ţine o luptă deschisă cu Dinamo pentru şefia clasamentului în play-out. Mai avem lucruri de pus la punct şi mai avem pentru ce să ne luptăm”, a declarat Enache.

Următorul meci al FC Botoşani în play-out-ul Ligii I va avea loc sâmbătă, de la ora 15:30, la Voluntari, cu Juventus Bucureşti.

- Cristian PRISACARIU

