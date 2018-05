Cucu se desparte de FC BotoÅŸani

« Alte stiri din categoria Sport

Decizie total neaşteptată la FC Botoşani înaintea meciului de sâmbătă, de la Voluntari, cu Juventus Bucureşti. Mijlocaşul Stelian Cucu şi-a reziliat contractul cu FC Botoşani. Acesta nu mai era în grațiile antrenorului Costel Enache şi a decis să plece înainte de finalul contractului, având în vedere că are şi două oferte concrete de la un club de Liga I şi de la unul care este ca şi provocat în prima ligă. „La finele acestui sezon îmi expiră contractul. Din moment ce mi s-a spus clar că nu se ştie dacă din vară se va mai miza pe serviciile mele, am făcut primul pas şi am găsit înţelegere. Dragoste cu forţa nu se poate. Am trăit o perioadă frumoasă, au fost cei mai frumoşi trei ani din cariera mea de fotbalist şi FC Botoşani va rămâne în inima mea, pentru că aici am simţit că sunt apreciat. Am dat totul pentru aceste culori şi am făcut-o din suflet. Aşa a fost să fie! Nu am de reproşat nimic, nimănui! Botoşaniul va rămâne în inima mea mereu”, a declarat Stelian Cucu.

Mijlocaşul a fost unul dintre jucătorii importanți în prima parte a campionatului, dar a suferit o accidentare care l-a ținut departe de gazon mai multe luni. A revenit în iarnă, dar antrenorul Costel Enache nu s-a mai bazat pe el, fiind lăsat în afara lotului la mai multe meciuri.

Enache susține că rezilierea contractului nu a fost o pedeapsă, ci o înțelegere a părților. „E un jucător care și-a făcut foarte bine treaba aici. Are oportunități foarte bune în altă parte. E OK. Nu e o pedeapsă. E o înțelegere între părți, suntem deschişi la comunicate. Toți suntem predispuşi schimbării. Deocamdată nu putem vorbi, vom vedea modul în care discutăm, oportunitățile pentru fiecare jucător. Mai avem încă opt meciuri și e nevoie de fiecare dintre jucători”, a declarat Enache.