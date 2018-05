"Bătaie" pe un jucător de la CSM Poli Iaşi

« Alte stiri din categoria Sport

Oficialii FCSB pregătesc deja campania de achiziţii pentru la vară. După ce l-au rezolvat deja, încă din decembrie 2017, pe Olimpiu Moruţan (19 ani), şefii „roş-albaştrilor” îl vor şi pe Kamer Qaka (23 de ani), mijlocaşul celor de la CSM Poli Iaşi. Flavius Stoican, antrenorul grupării din Copou, a dezvăluit că vicecampionii au trecut la fapte.

„Aseară (n.r. - joi), târziu, am primit o ofertă din partea FCSB pentru Qaka. Tot aseară (n.r. - joi) am primit o altă ofertă pentru jucător de la Zaragoza. Rămâne, de asemenea, şi oferta de la Craiova. Noi vrem să-l ţinem, dar dacă nu vom putea să supravieţuim, atunci vindem! Oferta este sub 500.000 de euro”, a dezvăluit Stoican, în cadrul unei conferinţe de presă.

Becali pare convins că albanezul va alege până la urmă echipa lui, FCSB fiind un brand mult mai puternic, care îi oferă altă expunere, în perspectiva unui viitor transfer. „Am înţeles că şi Craiova a făcut o ofertă. Cine nu îl vrea, dar trebuie să poţi să îl iei, să îl dea clubul. Mie mi-a plăcut mult, dar nu vreau să comentez, pentru că urmează meciul cu Iaşiul. El când a luat trei jucători în spate şi a dat rabona, sau cum îi zice, atunci mi-a arătat că e stăpân pe el. E un jucător bun. Să vedem unde se duce: la CFR, la Craiova sau la Steaua”, a spus Becali.

Jucătorul cotat la 700.000 de euro şi-a trecut în cont două pase decisive, în cele 29 de meciuri adunate în tricoul Iaşiului, în toate competiţiile acestui sezon.

Pe lângă interesul pentru Kamer Qaka, Becali a dezvăluit că se gândeşte serios şi la repatrierea lui Adi Popa, fotbalist care a evoluat excelent în mandatele lui Reghecampf şi Gâlcă.